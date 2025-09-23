قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة سانجرو SUNGROW الصينية التعاون فى مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة

وزير الكهرباء خلال اللقاء
وفاء نور الدين

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ومجموعة عمل شركات سانجرو " SUNGROW”الصينية العاملة فى مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين وانظمة الشواحن الكهربائية وسكاتك النرويجية العاملة فى مجال الطاقة المتجددة ، برئاسة فانچو  وو رئيس قطاع الاستثمارات الدولية والاستراتيجية ، وتم عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، وذلك لبحث التعاون وسبل الشراكة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية ، ومتابعة مجريات العمل على توطين تكنولوجيا تصنيع بطاريات تخزين الطاقة واقامة اول مصنع فى مصر فى هذا المجال.

تناول الاجتماع مجالات عمل المجموعة الصينية وتكنولوجيا التصنيع التى تمتلكها شركاتها،   وحجم توريد المهمات الخاصة بالشركة لصالح الشركات القائمة على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وانظمة تخزين الطاقة فى مصر خلال الفترة الماضية، وحجم الفوائد المشتركة التى تعود على كافة الأطراف، المصنعة للمهمات ، والمنفذة للمشروعات وقطاع الطاقة ، من نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بالشركة والتصنيع المحلي لها، فى اطار خطة الدولة للاعتماد على الطاقات المتجددة وما يتطلبه ذلك من التوسع فى اقامة محطات تخزين الكهرباء كأحد الوسائل لتحقيق الاستقرار للشبكة والاستمرارية للتيار الكهربائي، وكذلك حجم الاعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح فى ضوء استراتيجية الطاقة ، وتطرق الاجتماع إلى الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول للتصدير الى الاسواق المحيطة

قال الدكتور محمود عصمت ان ماتقوم به الدولة خلال المرحلة الحالية على صعيد توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة يعد نتاجا طبيعيا وثمرةً لما قامت به من اعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية المشجعة للاستثمار خلال العشر سنوات الماضية ، مضيفا أننا نمتلك سوقا محليةً واعدةً ولدينا خطة متكاملة لتصنيع مهمات الطاقات المتجددة وكذلك اتفاقيات تجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية تضمن للمستثمر أسواقاً إضافية ، مؤكداً ان الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من  42٪ عام 2030 ، و65% عام 2040 ، موضحا ان هناك استراتيجية عمل حكومية يجرى تنفيذها لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لاسيما فى مجال صناعة المهمات الكهربائية.

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

أحمد الباز

النائب أحمد الباز: لدينا رؤية لخدمة مصر.. والشيوخ يستخرج نحو 72 بطاقة عضوية

عادل مأمون

عادل مأمون عتمان: دعم جهود الدولة المصرية ورؤية جديدة للنهوض بالشباب على رأس الأولويات

أسامة الشاهد

الحركة الوطنية: توالى الاعترافات العالمية بدولة فلسطين خطوة تاريخية مهمة

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

