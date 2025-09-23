فورد مونديو أوتوماتيك سعرها 500 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فورد مونديو موديل 2010

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فورد مونديو موديل 2010، وتنتمي مونديو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات فورد مونديو موديل 2010 الخارجية

فورد مونديو موديل 2010

تظهر سيارة فورد مونديو موديل 2010 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فورد، وتم تثبيت شعار شركة فورد علي حقيبة السيارة، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية أمامية .

محرك فورد مونديو موديل 2010

فورد مونديو موديل 2010

تنقل قوة سيارة فورد مونديو موديل 2010 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 2200 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فورد مونديو موديل 2010 الداخلية

فورد مونديو موديل 2010

تمتلك سيارة فورد مونديو موديل 2010 من الداخل العديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل سهولة، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر فورد مونديو موديل 2010

تتوافر سيارة فورد مونديو موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .



فورد مونديو موديل 2010

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .