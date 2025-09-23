بكلمات مؤثرة.. تركى آل الشيخ ينعى مفتي السعودية الأسبق

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية سابقًا، ورئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء سابقًا، الذي وافته المنصية صباح اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي.



وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها.. انتقل إلى رحمة الله صباح هذا اليوم سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، غفر الله له ورحمه وجعل ما أصابه كفارة له وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأخلف علينا خيرا، الصلاة عليه بعد صلاة العصر اليوم بالجامع الكبير".



