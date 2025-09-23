قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
أخبار البلد

بكلمات مؤثرة.. تركى آل الشيخ ينعى مفتي السعودية الأسبق

تركي آل شيخ
تركي آل شيخ
علا محمد

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية سابقًا، ورئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء سابقًا، الذي وافته المنصية صباح اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي.


وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها.. انتقل إلى رحمة الله صباح هذا اليوم سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، غفر الله له ورحمه وجعل ما أصابه كفارة له وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأخلف علينا خيرا، الصلاة عليه بعد صلاة العصر اليوم بالجامع الكبير".


وكان قد أعلن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب تركي آل شيخ عبر حسابه على فيسبوك: “للأسف أعاني من كورونا شديدة!!! الحمدلله”.

المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية سابقًا السعودية الاحتفال باليوم الوطني السعودي تركي آل الشيخ المستشار تركي آل شيخ

