مصر تستضيف ورشة عمل اللجنة الدولية المعنية بتعزيز سياسات حماية المستهلك

استضافت القاهرة فعاليات ورشة عمل اللجنة المعنية بسياسة المستهلك "COPOLCO" التابعة للمنظمة الدولية للتقييس "ISO" والتي نظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس.

وذلك ضمن برنامج بناء القدرات وخطة عمل المنظمة للدول النامية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور/ خالد حسن صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والرئيس المنتخب للمنظمة الدولية للتقييس "ISO" عن اعتزازه باستضافة مصر لهذا الحدث المهم، مؤكدًا أن المواصفات القياسية هي أداة أساسية لحماية المستهلك، وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات، ودعم الابتكار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن انعقاد هذه الورشة في القاهرة يعكس الدور المتنامي لمصر في منظومة التقييس الدولية والتزامها بمبادئ الشفافية والشمولية في وضع المواصفات.

وأشار صوفي إلى أن التحديات الراهنة التي يواجهها المستهلك، وعلى رأسها التجارة الإلكترونية والتطورات التكنولوجية المتسارعة، تستوجب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وهو ما تقوم به المنظمة الدولية للتقييس ولجنتها المعنية بسياسة المستهلك من خلال هذا البرنامج التدريبي.

ومن جانبه أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك أن انعقاد هذه الورشة في مصر، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، يمثل تأكيدًا على المكانة التي وصلت إليها مصر على خريطة حماية المستهلك إقليميًا ودوليًا، مضيفًا أن جهاز حماية المستهلك يعمل في شراكة وثيقة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التي تُعد الذراع الفني للجهاز بما تملكه من خبرات وأدوات علمية وتقنية تُترجم احتياجات المستهلكين إلى مواصفات قياسية قابلة للتطبيق، بما يضمن أن يكون صوت المستهلك حاضرًا في كل مواصفه تصدرها الهيئة.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن استضافة مصر لهذه الفعالية الدولية يأتي في إطار دعم الدولة لجهود حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق، فضلًا عن دورها الريادي في ربط السياسات الاقتصادية والتنموية بالمواصفات القياسية على المستويين الإقليمي والدولي.