لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
برلمانية: تعزيز التبادل التجاري مع رواندا يدعم رؤية الدولة لتنويع الشراكات الاقتصادية بإفريقيا

حسن رضوان

قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع دولة رواندا، تأتي في إطار رؤية شاملة لتنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة الإفريقية.

توفير فرص استثمار مشتركة بين القطاعين

وأضافت الكسان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن رواندا تمثل سوقًا واعدة على مستوى شرق إفريقيا، وتحظى بفرص استثمارية كبيرة يمكن أن تسهم في توسيع قاعدة الصادرات المصرية، وتوفير فرص استثمار مشتركة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأكدت أن هذا التوجه يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية إفريقيا كساحة استراتيجية للنفوذ الاقتصادي، مشيرة إلى أن التقارب مع رواندا يعزز من فرص التكامل الإقليمي ويُسهم في تقوية الاقتصاد المصري من خلال شراكات تستند إلى المصالح المتبادلة.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن مثل هذه التحركات الرئاسية سيكون لها انعكاسات إيجابية على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية، وهو ما يتسق مع خطط الدولة لرفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت الكسان تصريحاتها بالتأكيد على أن مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة تحديدًا، تدعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا، وتعمل على توفير الأطر التشريعية والمالية التي تسهم في تنفيذ هذه التوجهات على أرض الواقع.

الطائرة

كيفية الصلاة في الطائرة ووسائل المواصلات.. اعرف الطريقة الصحيحة

المقبرة

دفن الرجال مع النساء في نفس المقبرة.. اعرف الحكمة من المنع

التيك توك

حكم الأرباح الناتجة عن التفاعل مع المنصات.. اعرف رأي الدين

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

ماذا يحدث لجسمك عند تناول رقائق البطاطس يوميًا؟ مخاطر صادمة

مشروب شباب الجامعة.. اعرف فوائد الماتشا للصحة

فوائد غير متوقعة عند استخدام زيت الأرجان للشعر.. يعالج 7 مشاكل خطيرة

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

