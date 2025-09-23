برلمانية: تعزيز التبادل التجاري مع رواندا يدعم رؤية الدولة لتنويع الشراكات الاقتصادية بإفريقيا

قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع دولة رواندا، تأتي في إطار رؤية شاملة لتنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة الإفريقية.

توفير فرص استثمار مشتركة بين القطاعين

وأضافت الكسان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن رواندا تمثل سوقًا واعدة على مستوى شرق إفريقيا، وتحظى بفرص استثمارية كبيرة يمكن أن تسهم في توسيع قاعدة الصادرات المصرية، وتوفير فرص استثمار مشتركة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأكدت أن هذا التوجه يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية إفريقيا كساحة استراتيجية للنفوذ الاقتصادي، مشيرة إلى أن التقارب مع رواندا يعزز من فرص التكامل الإقليمي ويُسهم في تقوية الاقتصاد المصري من خلال شراكات تستند إلى المصالح المتبادلة.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن مثل هذه التحركات الرئاسية سيكون لها انعكاسات إيجابية على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية، وهو ما يتسق مع خطط الدولة لرفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت الكسان تصريحاتها بالتأكيد على أن مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة تحديدًا، تدعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا، وتعمل على توفير الأطر التشريعية والمالية التي تسهم في تنفيذ هذه التوجهات على أرض الواقع.