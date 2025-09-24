قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون يطالب بتوسيع مجلس الأمن: لا يجب أن يخضع العالم لـ«شريعة الغاب»
رحيل ميرفت زعزع .. نقابة المهن التمثيلية: فقدنا أيقونة الاستعراضات المسرحية
بدون محمد صلاح .. ليفربول يهزم ساوثهامبتون ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس كاراباو
شوبير يُهنئ بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال .. ماذا قال؟
بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق
دعاء التعار.. كلمات لا ترد في جوف الليل
نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا
وزير الخارجية الهولندي يُحذّر: غزة تختنق .. وإسرائيل مطالَبة بخطوات عاجلة
الرئيس اللبناني: أتحدث عن حقوق الإنسان بينما شعبي يُقتــ.ـل وأرضي ما زالت مُحتلة
النصر يكتسح جدة برباعية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين
رحيل أيقونة السينما العالمية كلاوديا كاردينالي عن عمر يناهز 87 عامًا
لأول مرة بمستشفى كفر شكر.. نجاح أول جراحة أورام متقدمة في عملية معقدة بالغدة النكفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تحركات القيادة السياسية نحو إفريقيا تعزّز مكانة مصر كقوة إقليمية اقتصادية وإنسانية

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع رواندا، يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة داخل القارة الإفريقية.

وأوضحت عبد الحليم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن هذا التوجه يعكس رؤية شاملة لا تقتصر على البُعد الاقتصادي فقط، وإنما تمتد لتشمل التعاون التنموي والإنساني مع الدول الإفريقية الشقيقة، وهو ما ينسجم مع الدور التاريخي لمصر في دعم شعوب القارة.

وأضافت أن رواندا تُعد نموذجًا ناجحًا للتنمية والاستقرار في إفريقيا، والتقارب معها يمثل فرصة حقيقية لبناء شراكات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، وريادة الأعمال، التي تحظى باهتمام مشترك من قيادتي البلدين.

وشدّدت النائبة على أن دور مصر في إفريقيا لم يعد فقط دورًا تقليديًا، بل أصبح يقوم على أسس اقتصادية حديثة تدعم الاستثمارات، وتفتح الأسواق، وتبني جسور التعاون المستدام، وهو ما يعزز من فرص التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة.

واختتمت عبد الحليم تصريحها بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم هذا التوجه، ويقف خلف القيادة السياسية في كل ما يحقق الاستقرار والنمو والتقارب الحقيقي بين مصر وأشقائها في إفريقيا.

القيادة السياسية النائبة إيناس عبد الحليم مجلس النواب حجم التبادل التجاري تشجيع الاستثمارات القارة الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

النادي الأهلي

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

وزير التربية والتعليم

لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

ترشيحاتنا

متهمة

حبس 4 فتيات يمارسن المتعة الحرام في الإسكندرية

الاب ونجله

قرار من النيابة بشأن واقعة تقييد أب لنجله بجنزير حديدي لمنعه من تعاطي المخدرات بأكتوبر

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

بالصور

تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور

انغام
انغام
انغام

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

طرد السموم
طرد السموم
طرد السموم

سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل

الماتشا
الماتشا
الماتشا

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

الاسورة الفرعونية
الاسورة الفرعونية
الاسورة الفرعونية

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد