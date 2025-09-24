برلمانية: تحركات القيادة السياسية نحو إفريقيا تعزّز مكانة مصر كقوة إقليمية اقتصادية وإنسانية

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع رواندا، يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة داخل القارة الإفريقية.

وأوضحت عبد الحليم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن هذا التوجه يعكس رؤية شاملة لا تقتصر على البُعد الاقتصادي فقط، وإنما تمتد لتشمل التعاون التنموي والإنساني مع الدول الإفريقية الشقيقة، وهو ما ينسجم مع الدور التاريخي لمصر في دعم شعوب القارة.

وأضافت أن رواندا تُعد نموذجًا ناجحًا للتنمية والاستقرار في إفريقيا، والتقارب معها يمثل فرصة حقيقية لبناء شراكات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، وريادة الأعمال، التي تحظى باهتمام مشترك من قيادتي البلدين.

وشدّدت النائبة على أن دور مصر في إفريقيا لم يعد فقط دورًا تقليديًا، بل أصبح يقوم على أسس اقتصادية حديثة تدعم الاستثمارات، وتفتح الأسواق، وتبني جسور التعاون المستدام، وهو ما يعزز من فرص التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة.

واختتمت عبد الحليم تصريحها بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم هذا التوجه، ويقف خلف القيادة السياسية في كل ما يحقق الاستقرار والنمو والتقارب الحقيقي بين مصر وأشقائها في إفريقيا.