عماد الدين حسين: العلاقات مع رواندا جيدة وتجربتها التنموية نموذج يحتذى به

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين إن دولة رواندا تُعد واحدة من دول حوض النيل، وتربطها علاقات قوية ومتميزة مع مصر، مشيرًا إلى أهمية تلك العلاقات في إطار المصالح الاستراتيجية المصرية.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6 على قناة الحياة، أن رواندا من الدول التي وقّعت وصادقت على اتفاقية عنتيبي، وهي اتفاقية لا تزال محل جدل بين بعض دول الحوض، موضحًا أن جوهر القضية لا يكمن فقط في حصة مياه النيل الأزرق، وإنما في كيفية إدارة مياه النيل بشكل عام.

وأوضح أن مصر كانت قد انسحبت في السابق من اتفاقية عنتيبي، لكنها بدأت في الآونة الأخيرة العودة إلى الساحة الإفريقية بعلاقات تقوم على أسس جديدة وأكثر واقعية، مشددًا على أن تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل يخدم الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

كما أثنى عماد الدين حسين على النموذج التنموي الذي قدمته رواندا خلال السنوات الأخيرة، واصفًا تجربتها بـ"النهضة الحقيقية" التي تستحق الدراسة والاستفادة منها.