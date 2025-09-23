قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خامنئي: لن نستسلم للضغوط وإيران ماضية في برنامجها النووي السلمي
في مؤتمر دولي بـ الأمم المتحدة.. أبو العينين يدعو لإنشاء نوادي أفريقية للتمويل والمعادن
اجتماع ثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في نيويورك لتعزيز آلية التعاون ومناقشة القضايا الإقليمية
مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات القضية الفلسطينية والنووي الإيراني
سفارة فرنسا في مصر تحتفي بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين وتصفه باللحظة التاريخية
بالمجان.. طريقة مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في الإنتركونتننتال
أمير قطر: الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها
حماس: لسنا عقبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار وندعو لتدخل دولي
أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة
أحمد موسى: ترامب يريد وجود قوة عربية في غزة ومصر لا تمانع
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس موقف الأمم المتحدة من إسرائيل
مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تقرير استخباراتي يكشف أنشطة الإخوان في إفريقيا وتداخلها مع الأجندة الصهيونية

الإعلامي حسام الغمري
الإعلامي حسام الغمري
هاجر ابراهيم

كشف الإعلامي حسام الغمري، عن تقرير استخباراتي سري يسلّط الضوء على أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى وجود تداخل لافت بين تحركات الجماعة وأجندات صهيونية في المنطقة.

وأوضح الغمري، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن التقرير يعود إلى فترة الصراع بين جناحي التنظيم بقيادة محمود حسين وإبراهيم منير في عامي 2020 و2021. وأضاف أن التوسع الإخواني في إفريقيا بدأ منذ عام 1992، عقب فضح قضية "سلسبيل" وكشف "خطة التمكين"، في وقت تزامن مع تصاعد النفوذ الإسرائيلي داخل القارة.

ووفقًا للتقرير، فإن التنظيم الدولي للإخوان، الذي كان يتزعمه الراحل إبراهيم منير من لندن، يمتلك هيكلًا تنظيميًا واسعًا ينتشر في أكثر من 100 دولة، فيما يدير القيادي الإخواني مدحت الحداد حاليًا الأنشطة داخل إفريقيا. وأشار التقرير إلى أن الجماعة تعتمد على جمع التمويلات بطرق شرعية وغير شرعية، لدعم مشاريعها وأهدافها.

وأكد الغمري أن أخطر ما ورد في التقرير هو وجود "تنظيم خاص" سري داخل الجماعة، لا يعرف عنه معظم الأعضاء شيئًا، ويتحكم بشكل مطلق في القرار والموارد المالية. واصفًا هذا الكيان بـ"رجال الظل"، الذين يتولون مهام الاتصال بالقوى المعادية والخصوم، في إطار أجندات تتجاوز ما هو معلن عن نشاط الجماعة.

الإخوان الإخوان المسلمين تقرير استخباراتي أجندات صهيونية تحركات الجماعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

محمد صلاح

إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات

ترشيحاتنا

مصر وروندا

برلمانية: التوسع في التعاون مع رواندا خطوة جادة نحو توطين الصناعة المصرية داخل القارة

اللواء حاتم باشات

اللواء حاتم باشات: مؤتمر حل الدولتين عكس إرادة العالم الحر في إقامة دولة فلسطين

مصر وروندا

برلماني: تعزيز التعاون مع رواندا يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية العمق الإفريقي لمصر

بالصور

سرطان البروستاتا يهدد الرجال.. أبرز طرق الوقاية منه

طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا
طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا
طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا

اكتشف فوائد بذور اليقطين يوميا.. سر الصحة والطاقة في حبوب صغيرة

فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا
فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا
فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

لطيفة
لطيفة
لطيفة

تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد