كأس خادم الحرمين .. النصر يتقدم على جدة بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق النصر على مضيفه جدة بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما إطار دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء الهدف عن طريق فيصل عمر، لاعب جدة، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة.

ويجلس كل من: كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس على مقاعد بدلاء النصر، حيث يفضل خيسوس إراحتهم.



وبدأ النصر اللقاء بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

الدفاع: نواف بوشل - عبدالإله العمر -، أنياجيو مارتينيز - سلطان الغنام

الوسط: عبدالله الخيبري - على الحسن - أنجيلو جابرييل.

الهجوم: عبدالرحمن غريب - ويسلي - هارون كمارا.