قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة قياسية للذهب عالميًا .. 60 دولارًا في 24 ساعة |تفاصيل
الاعتراف بدولة فلسطين.. خطوة رمزية أم بداية لتحرك دولي جاد؟
مقتل 14 شخصا على الأقل في تايوان جراء إعصار راجاسا
هل زكاة المال تخرج من رأس المال أم الأرباح؟.. ماذا قال العلماء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
التفاصيل الكاملة لانهيار عقار مكون من 3 طوابق بالمنيا.. صور
استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف وحشي إسرائيلي على غزة
العلاقة الزوجية .. الإفتاء: لا ينبغي للزوج طلب زوجته في 3 أوقات
هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟
مجدي عبدالغني: كنت أفضل من الخطيب أحيانًا.. ولم أعترض على الجوائز
في افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي.. «دينا» ترد على الانتقادات |خاص
أحمد شوبير يهاجم لاعبي الأهلي: «النادي وفرلكم كل شيء.. أصلحوا من أنفسكم»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل زكاة المال تخرج من رأس المال أم الأرباح؟.. ماذا قال العلماء

زكاة المال
زكاة المال
عبد الرحمن محمد

اتفق العلماء والفقهاء على أن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، ومن يتركها يكون قد أهمل ركنًا جوهريًا لا يقل أهمية عن الصلاة أو الصوم. 

وفيما يخص زكاة الأموال المودعة في البنوك، فقد أجمع الفقهاء على أن شرط وجوبها هو بلوغ المال النصاب الشرعي، والمقدر بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، مع مرور عام هجري كامل عليه.

وفي هذا السياق، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة واجبة على أصل المال وعلى الأرباح الموجودة وقت إخراجها، بينما الأرباح الشهرية التي يتم إنفاقها فلا زكاة فيها.

 وأضاف أن القول بوجوب إخراج نسبة 10% على الأرباح إنما يكون في حالات معينة فقط، ولا يمثل قاعدة عامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الأموال المودعة بالبنوك ذات العائد الثابت تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، وأن المقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5% من أصل المال. 

ونفى ما يردده البعض من أن الزكاة تُخرج على العوائد فقط، مبينًا أن هذا اجتهاد لبعض أهل العلم الذين شبّهوا المال المودع بالأرض الزراعية التي تجب الزكاة على ما تنتجه، حيث الأصل فيها ثابت والدخل متجدد.

وأوضح جمعة أن هناك استثمارات لا زكاة في أصلها مهما بلغ العائد، بينما في حالة كون المال المودع بالبنك يمثل موردًا رئيسيًا للمعيشة، ويضر صاحبه نقصان أصله، فيمكن الأخذ بقول بعض العلماء والاكتفاء بإخراج العشر من الأرباح، ويكون ذلك مجزئًا.

زكاة المال ودائع البنوك أرباح الودائع دار الإفتاء علي جمعة النصاب الشرعي الأرباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

ترشيحاتنا

كيت وينسلت

كيت وينسلت تثير الجدل بإطلالتها أمام الأهرامات والنيل.. ما القصة؟

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الصيف

خسائر بالجملة .. ماذا فعل الحر بأكثر من 60 ألف أوروبي؟

بالصور

تجعلها طازجة لفترة أطول.. طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة |تعرف عليها

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

يحمي اللثة ويقلل خطر فقدان الأسنان.. فوائد غير متوقعة لاتباع النظام الغذائي المتوسطي على صحة الفم

العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد