لأول مرة بمستشفى كفر شكر.. نجاح أول جراحة أورام متقدمة في عملية معقدة بالغدة النكفية

في سابقة طبية هي الأولى من نوعها داخل مستشفى كفر شكر التخصصي، نجح فريق جراحة الأورام في إجراء عملية دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم متشعب بالغدة النكفية لمريضة تبلغ من العمر 65 عامًا، وذلك ضمن مبادرة العلاج على نفقة الدولة.

بدأت تفاصيل الحالة بتشخيص دقيق داخل أقسام المستشفى، تلاه إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة التي أكدت طبيعة الورم، ما استدعى التدخل الجراحي الفوري.

تم إدراج المريضة على قوائم الانتظار الرسمية لإجراء العملية على نفقة الدولة، في إطار دعم القطاع الصحي الحكومي للمواطنين.

وقد أُجريت العملية بكفاءة عالية على يد فريق طبي متميز يضم:

الدكتور محمد عادل سالم، استشاري الجراحة، والدكتور محمد إبراهيم، استشاري جراحة الأورام، والدكتور مصطفى الخطيب، أخصائي الجراحة العامة.

وتمت العملية تحت إشراف الدكتور إيهاب سعد، أستاذ التخدير، الدكتور مصطفى فوزي، أخصائي التخدير.

كما ساهم في إنجاح العملية فريق التمريض بقسم العمليات وقسم جراحة الأورام، الذين قدموا دعمًا متكاملاً قبل وأثناء وبعد الجراحة.

وقد تكللت العملية بالنجاح الكامل، حيث خرجت المريضة من المستشفى في حالة مستقرة بعد فترة تعافٍ قصيرة.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في تطوير الخدمات الجراحية بالمستشفى، ويعكس كفاءة الأطقم الطبية ودعم الدولة المستمر لتوفير رعاية صحية متقدمة لجميع المواطنين.