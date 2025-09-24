النصر يكتسح جدة برباعية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين

تأهل النصر إلى الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد اكتساح جدة برباعية نظيفة، أمس الثلاثاء.

جاء الهدف الأول عن طريق فيصل عمر، لاعب جدة، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة.

وفي الشوط الثاني، أضاف العالمي ثلاثة أهداف عبر البرازيلي ويسلي تيكسيرا، والبرتغالي جواو فيليكس، ومحمد سيماكان في الدقائق 61 و71 و89.

واكتفي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بمتابعة المباراة من على مقاعد، حيث قرر خورخي خيسوس ،مدرب الفريق، إراحته.

وبدأ النصر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

الدفاع: نواف بوشل - عبدالإله العمر -، أنياجيو مارتينيز - سلطان الغنام

الوسط: عبدالله الخيبري - على الحسن - أنجيلو جابرييل.

الهجوم: عبدالرحمن غريب - ويسلي - هارون كمارا.