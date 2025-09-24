قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفوق مصري كاسح .. إبراهيم عبد الجواد يُهنئ بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال
ماكرون يطالب بتوسيع مجلس الأمن: لا يجب أن يخضع العالم لـ«شريعة الغاب»
رحيل ميرفت زعزع .. نقابة المهن التمثيلية: فقدنا أيقونة الاستعراضات المسرحية
بدون محمد صلاح .. ليفربول يهزم ساوثهامبتون ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس كاراباو
شوبير يُهنئ بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال .. ماذا قال؟
بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق
دعاء التعار.. كلمات لا ترد في جوف الليل
نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا
وزير الخارجية الهولندي يُحذّر: غزة تختنق .. وإسرائيل مطالَبة بخطوات عاجلة
الرئيس اللبناني: أتحدث عن حقوق الإنسان بينما شعبي يُقتــ.ـل وأرضي ما زالت مُحتلة
النصر يكتسح جدة برباعية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين
رحيل أيقونة السينما العالمية كلاوديا كاردينالي عن عمر يناهز 87 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«القومي لحقوق الإنسان» يعقد لقاءً تشاوريًا حول الإطار القانوني الحاكم لعمل المجلس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الديب أبوعلي

عَقَدَ المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريًا تحت عنوان “مع فعاليات المجتمع المدني المتنوعة حول الإطار القانوني الحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان: خبرات وتجارب إقليمية ودولية”.

جاء اللقاء بمشاركة السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، والدكتورة غادة همام عضو المجلس ومقرر اللجنة، وعلاء شلبي عضو المجلس، والسفيرة وفاء بسيم نائب رئيس لجنة خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومساعد وزير الخارجية الأسبق، وذلك بحضور أعضاء المجلس عصام شيحة، والدكتور محمد ممدوح.

وأكد السفير كارم، أن المجلس منذ تأسيسه يعمل ضمن إطار يُركز على تحقيق التوازن البنّاء بين حماية حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المواطن واستقرار المجتمع في ظل الالتزام بأحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية، مشددًا على أن المجلس يضع تعديل قانونه على رأس أولوياته لتعزيز استقلاليته وترسيخ مكانته كمؤسسة وطنية رائدة.

وأشار إلى أن هذا الارتقاء بالإطار القانوني يستند إلى خبرة المجلس التي امتدت لأكثر من عشرين عامًا، ويهدف إلى مواءمة القانون مع أفضل المعايير الدولية بما في ذلك مبادئ باريس ليعكس التزام المجلس بدوره الوطني في حماية الحقوق وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر.

وشدد السادات على أن المجلس يواصل لقاءاته المكثفة التي تؤتي ثمارها تباعًا، مؤكّدًا أن المسيرة الوطنية للمجلس ما زالت طويلة وتتطلب جهودًا مستمرة ليس فقط على مستوى تعديل قانون المجلس، بل أيضًا فيما يتعلق بمواد الدستور لضمان أن يظل المجلس المظلة الحقيقية للمجتمع المدني بأكمله.

وأشار السادات إلى أن المجلس يُمثل بيتًا مفتوحًا للجميع حيث يُدعى الجميع للمشاركة والتعبير عن آرائهم بحرية مع احترام الاختلاف.

وأضاف أن الجهود تشمل إعادة هيكلة المجلس ماليًا وإداريًا، واستثمار الموارد المتاحة بأقصى كفاءة، إلى جانب متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعكس التزام المجلس بحماية الحقوق وتعزيز مكانة المواطن واستقلالية المؤسسة.

واستعرضت غادة همام دور المجلس وصلاحياته ،مؤكده على استقلاليته الفنية والإدارية والمالية، وحقه في متابعة الانتهاكات والإبلاغ عنها، والتدخل في الدعاوى المدنية لصالح المتضررين. موضحة أن هذه الصلاحيات تأتي ضمن إطار دستوري وقانوني واضح، يعكس التزام المجلس بحماية حقوق المواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز التنسيق المستمر مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأثنت السفيرة وفاء بسيم على جهود المجلس في عقد هذه اللقاءات مشيرة إلى أنها تتيح مناقشة القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك مشروع إدخال تعديلات هامة على قانون إنشاء المجلس لمواكبة المستجدات الوطنية والدولية.

وأكدت "بسيم"، أن التوصيات الصادرة عن هذه الجلسات تعزز قدرة المجلس على ممارسة صلاحياته القانونية بفعالية، وضمان حماية الحقوق وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

فيما أشاد علاء شلبي بتطور الأداء الموضوعي والمهني والإعلامي للمجلس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، موضحًا أن المجلس استعاد مؤخراً قدرته على معالجة القضايا الرئيسية بوضوح وفعالية، وتخلى عن أي تحفظ في مخاطبة الملفات المهمة، مع تعزيز التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية وذات الصلة، واستعادة ريادته الإقليمية على الصعيدين العربي والأفريقي، وتوسيع نطاق عمله ليشمل القضايا الاقتصادية والتجارية وحقوق الإنسان.

المجلس القومي لحقوق الإنسان الدستور المصري المواثيق الدولية قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

النادي الأهلي

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

وزير التربية والتعليم

لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

ترشيحاتنا

السحر والشعوذة

الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة تواجة نصاب الإسكندرية بسبب السحر والشعوذة

النائب معتز محمد محمود

معتز محمود: كلمة مصر في الأمم المتحدة تعكس موقف القاهرة الثابت تجاه فلسطين وحل الدولتين

أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

العوضي: الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خطوة تاريخية على الطريق الصحيح

بالصور

تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور

انغام
انغام
انغام

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

طرد السموم
طرد السموم
طرد السموم

سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل

الماتشا
الماتشا
الماتشا

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

الاسورة الفرعونية
الاسورة الفرعونية
الاسورة الفرعونية

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد