بلال قنديل يكتب: واحدة بواحدة

الحياة رحلة طويلة مليئة بالتحديات والفرص. وفي وسط كل الزحمة التي حولنا، نفتكر دايمًا أننا محتاجون ننجز بسرعة ونوصل لأهدافنا في أقصر وقت ممكن. لكن الحقيقة أن الطريق مش دايمًا محتاج جري ولا استعجال، أحيانًا السر كله يكون في خطوة صغيرة محسوبة... واحدة بوحدة.

النجاح لا يُبنى في يوم ولا في شهر، بل يحتاج إلى وقت وصبر وإصرار ومجهود مستمر. تخيّل مثلًا شخصًا يريد تعلم لغة جديدة، لو حاول يحفظ كل الكلمات في يوم واحد عمره ما هيقدر، والعقل مش هيستوعب. لكن لما يقسم الهدف إلى خطوات بسيطة – كل يوم كلمة أو جملة – بعد فترة هيلاقي نفسه بيتكلم بطلاقة، ومش مصدق قد إيه التراكم الصغير صنع نتيجة كبيرة.

"واحدة بوحدة" معناها أنك تحط نفسك في مسار طويل الأجل، تبني نفسك على مهل، وتتجنب الضغط النفسي اللي بييجي من فكرة أنك متأخر أو أنك مش زي غيرك اللي سبقوك. السر مش في السرعة، السر في الاستمرارية. لما تحط قدامك خط صغير واضح وتلتزم به، هتلاقي مع الوقت أنك قطعت مسافات عمرك ما كنت تتخيلها.

حتى العلاقات الإنسانية محتاجة نفس الفكرة. مفيش علاقة ناجحة بتتبني في يوم، ولا ثقة بتتكون فجأة. لازم كل موقف صغير، كل كلمة طيبة، كل لحظة اهتمام تكون لبنة في بناء العلاقة. ومع الأيام العلاقة تقوى وتبقى ثابتة لأنها اتبنت على خطوات متدرجة... واحدة بوحدة.

كمان الصحة والجسم مثال واضح على ده. اللي بيدور على التخسيس أو عايز يقوّي لياقته مش هيوصل لحاجة لو استعجل وأنهك نفسه في أسبوع وبعدين وقف. بالعكس، التغيير الحقيقي بييجي لما يبدأ بخطوة صغيرة: نظام أكل أبسط، رياضة نص ساعة يوميًا، ومع التكرار النتيجة تظهر بشكل ثابت ومستمر.

"واحدة بوحدة" كمان بتخلينا نتعامل مع الضغوط اليومية بحكمة. بدل ما نشوف الجبل الكبير قدامنا ونحس بالعجز، نقسمه لأحجار صغيرة ونبدأ في أول حجر. ومع الوقت نلاقي الجبل نفسه اختفى من قدامنا.

الإنسان اللي بيؤمن بفكرة "واحدة بوحدة" بيكون أكثر هدوءًا وأكثر قدرة على الاستمرار، لأنه مش بيحكم على نفسه بسرعة ومش بيحبط من بطء النتائج. بالعكس، هو عارف أن كل خطوة ليها قيمة، وأن الرحلة نفسها أهم من الهدف.

في النهاية، "واحدة بوحدة" مش مجرد كلمة، ده أسلوب حياة بيخلينا نعيش بوعي ونحقق اللي نفسنا فيه بدون ما نجلد نفسنا ولا ننهار من الضغوط. ودي الحكمة اللي ممكن ننقلها لكل جيل جاي: السر مش في القفزات الكبيرة، السر في الخطوات الصغيرة اللي بتتراكم وتصنع المعجزات.