قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف وحشي إسرائيلي على غزة
العلاقة الزوجية .. الإفتاء: لا ينبغي للزوج طلب زوجته في 3 أوقات
هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟
مجدي عبدالغني: كنت أفضل من الخطيب أحيانًا.. ولم أعترض على الجوائز
في افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي.. «دينا» ترد على الانتقادات |خاص
أحمد شوبير يهاجم لاعبي الأهلي: «النادي وفرلكم كل شيء.. أصلحوا من أنفسكم»
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
26 أكتوبر.. موعد عقد أول امتحانات شهرية بالمدارس في العام الدراسي الجديد
بعيدًا عن الأضواء .. نجل الفنانة «دينا»: أحب الطبخ وأفكر أتعلم الرقص في أكاديمية ماما |خاص
كيفية استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
«ميدو»: الأفضل للأهلي حاليًا إعارة «زيزو» حتى يستعيد مستواه
رئيس الحكومة المغربية: غزة تستحق مساعدات عاجلة دون قيد أو شرط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

بلال قنديل يكتب: واحدة بواحدة

بلال قتديل
بلال قتديل
بلال قنديل

الحياة رحلة طويلة مليئة بالتحديات والفرص. وفي وسط كل الزحمة التي حولنا، نفتكر دايمًا أننا محتاجون ننجز بسرعة ونوصل لأهدافنا في أقصر وقت ممكن. لكن الحقيقة أن الطريق مش دايمًا محتاج جري ولا استعجال، أحيانًا السر كله يكون في خطوة صغيرة محسوبة... واحدة بوحدة.

النجاح لا يُبنى في يوم ولا في شهر، بل يحتاج إلى وقت وصبر وإصرار ومجهود مستمر. تخيّل مثلًا شخصًا يريد تعلم لغة جديدة، لو حاول يحفظ كل الكلمات في يوم واحد عمره ما هيقدر، والعقل مش هيستوعب. لكن لما يقسم الهدف إلى خطوات بسيطة – كل يوم كلمة أو جملة – بعد فترة هيلاقي نفسه بيتكلم بطلاقة، ومش مصدق قد إيه التراكم الصغير صنع نتيجة كبيرة.

"واحدة بوحدة" معناها أنك تحط نفسك في مسار طويل الأجل، تبني نفسك على مهل، وتتجنب الضغط النفسي اللي بييجي من فكرة أنك متأخر أو أنك مش زي غيرك اللي سبقوك. السر مش في السرعة، السر في الاستمرارية. لما تحط قدامك خط صغير واضح وتلتزم به، هتلاقي مع الوقت أنك قطعت مسافات عمرك ما كنت تتخيلها.

حتى العلاقات الإنسانية محتاجة نفس الفكرة. مفيش علاقة ناجحة بتتبني في يوم، ولا ثقة بتتكون فجأة. لازم كل موقف صغير، كل كلمة طيبة، كل لحظة اهتمام تكون لبنة في بناء العلاقة. ومع الأيام العلاقة تقوى وتبقى ثابتة لأنها اتبنت على خطوات متدرجة... واحدة بوحدة.

كمان الصحة والجسم مثال واضح على ده. اللي بيدور على التخسيس أو عايز يقوّي لياقته مش هيوصل لحاجة لو استعجل وأنهك نفسه في أسبوع وبعدين وقف. بالعكس، التغيير الحقيقي بييجي لما يبدأ بخطوة صغيرة: نظام أكل أبسط، رياضة نص ساعة يوميًا، ومع التكرار النتيجة تظهر بشكل ثابت ومستمر.

"واحدة بوحدة" كمان بتخلينا نتعامل مع الضغوط اليومية بحكمة. بدل ما نشوف الجبل الكبير قدامنا ونحس بالعجز، نقسمه لأحجار صغيرة ونبدأ في أول حجر. ومع الوقت نلاقي الجبل نفسه اختفى من قدامنا.

الإنسان اللي بيؤمن بفكرة "واحدة بوحدة" بيكون أكثر هدوءًا وأكثر قدرة على الاستمرار، لأنه مش بيحكم على نفسه بسرعة ومش بيحبط من بطء النتائج. بالعكس، هو عارف أن كل خطوة ليها قيمة، وأن الرحلة نفسها أهم من الهدف.

في النهاية، "واحدة بوحدة" مش مجرد كلمة، ده أسلوب حياة بيخلينا نعيش بوعي ونحقق اللي نفسنا فيه بدون ما نجلد نفسنا ولا ننهار من الضغوط. ودي الحكمة اللي ممكن ننقلها لكل جيل جاي: السر مش في القفزات الكبيرة، السر في الخطوات الصغيرة اللي بتتراكم وتصنع المعجزات.

الحياة الضغط النفسي الاستمرارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: الرأي العام العالمي يقف ضد إسرائيل وأمريكا

أحمد موسى

أحمد موسى: المياه تمثل مسألة وجودية لمصر

ضياء رشوان

ضياء رشوان: الضفة الغربية مأساة الصراع الفلسطيني.. ومخطط إسرائيل الكبرى يهدد حل الدولتين

بالصور

تجعلها طازجة لفترة أطول.. طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة |تعرف عليها

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

يحمي اللثة ويقلل خطر فقدان الأسنان.. فوائد غير متوقعة لاتباع النظام الغذائي المتوسطي على صحة الفم

العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد