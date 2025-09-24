إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ببنها

شهدت منطقة عزبة أبو باشا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين دراجة نارية (موتوسيكل) وسيارة كارو أسفل الطريق الإقليمي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما تواصل الأجهزة المعنية فحص ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية فى مدينة طوخ لبيان سبب الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات

وتبين أن الحريق بدأ فى حجرة الأطفال وامتد إلى باقي الشقة دون خسائر فى الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حريق فى شقة سكنية بمدينة طوخ وانتقلت على الفور قوات الحمية المدنية وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها الى الشقق المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب فى حجرة أطفال بشقة بالطابق الثامن فى عقار مكون من 11 دورا ولم تقع أي خسائر فى الأرواح وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

