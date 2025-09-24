حياة كريمة.. الكشف على 763 مواطنا خلال يومين في أبو خليفة بالإسماعيلية

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بأبوحليفة ورافقتها دكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية، والتقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت من المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال فعاليات القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة يومى ٢٢ و٢٣ سبتمبر، بأبوحليفة التابعة لإدارة التل الكبير الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"؛ للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن القافلة الطبية إستقبلت ٣٥٢ مواطن خلال يومها الأول، و٤١١ مواطن خلال يومها الثانى، وذلك من خلال ٦ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، رمد، تنظيم أسرة، جلدية]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ٢٤٠ مواطنًا بعيادة الباطنة، وعدد ٤٧ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٥٥ سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ١٨٤ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت عدد ٧٤ حالة بعيادة الجلدية، أما عيادة الرمد استقبلت ٨٩ مواطن، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.