قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يتفقد ترسانة السويس البحرية ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة السويس، يرافقه الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعددا من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل.

في مستهل الزيارة، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة شركة ترسانة السويس البحرية، للوقوف على سير العمل ومتابعة مستجدات نشاط الإصلاحات الخارجية بالشركة حيث تفقد أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم للوحدتين SEA LADY و KRITI Vll على الحوض الجاف والمقرر إتمامها نهاية الشهر الجاري.

يلائم الحوض الجاف بالشركة عمل الإصلاحات للسفن متوسطة الحجم بحمولة ٨ آلاف طن، ويبلغ طول الحوض ١٤٠ متر، وعرضه ٢٠ متر، وهو مزود بعدد ٢ ونش جانبي حمولة رفع ١٠ طن، و١٥ طن.

كما تابع الفريق ربيع أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم على القزق الرافع الميكانيكي والذي يتسع لرفع خمس وحدات بحرية في ذات الوقت، حيث تتم عليه حاليا أعمال الإصلاح لثلاث صالات بحرية تابعة للهيئة.

كما استمع رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلي من المهندس حازم فرغلي رئيس مجلس إدارة الشركة عن عمليات الإصلاح التي تتم على الحوض العائم حمولة 55 ألف طن حيث قاربت أعمال الصيانة للسفينة"الحرية" على الانتهاء، وذلك بالتوازي مع استكمال أعمال الإصلاح لكل من السفينة" سيف الخليج" التي ترفع علم السعودية، والوحدة GOODAL التي ترفع علم سنغافورة.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الهيئة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه في إتمام أعمال الصيانة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة لكسب ثقة العملاء.

ثم اطلع الفريق أسامة ربيع على مخطط تطوير شركة ترسانة السويس البحرية حيث استعرض كلا من المهندس أشرف أنور مدير إدارة الشركات، واللواء أسامة فتحي مستشار رئيس الهيئة لتطوير الترسانات، الخطط المقترحة للتطوير والجدوى الفنية والاقتصادية لكل منها.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية إجراء دراسة وافية وشاملة لكافة المقترحات المقدمة ومراعاة تحقيق الاستفادة المثلى من قدرات وإمكانيات الشركة العريقة وتوظيفها على النحو الأمثل لمواكبة متطلبات السوق وتعزيز المكانة التنافسية للشركة.

وخلال جولته، حرص رئيس الهيئة على الاستماع لاحتياجات ومتطلبات عمال ومهندسي الشركة، مشيدا بجهودهم وإسهاماتهم في الارتقاء بالشركة، وحثهم على  إتقان العمل واستمرار العمل الجاد وعدم الالتفات للشائعات والأخبار المغلوطة التي تستهدف خطط البناء والتنمية.

عقب ذلك، توجه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة لمستشفى هيئة قناة السويس ببورتوفيق، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بالهيئة وأسرهم في المحافظة، وشملت الجولة تفقد قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بالإضافة إلى جناح العناية المركزة وقسم الغسيل الكلوي.

وخلال زيارته، حرص رئيس الهيئة على الاستماع إلى المرضى و المترددين على المستشفي والتعرف على انطباعاتهم ومدى رضاهم عن مستوى الرعاية الطبية المقدمة.

كما تعرف رئيس الهيئة على المستجدات الخاصة بتجهيز قسم العناية المركزة بالمستشفى حيث أوضحت الأستاذة حنان محمد محسن مديرة إدارة الخدمات انتهاء أعمال التجهيزات اللازمة من أجهزة طبية ومعدات بالتوازي مع العمل على توفير الأطقم الطبية وأطقم التمريض اللازمة تمهيدا لتشغيل القسم بكامل طاقته خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله.

ووجه رئيس الهيئة بسرعة تشغيل قسم العناية المركزة بالمستشفى كما أصدر تعليماته بافتتاح مجمع العيادات الجديدة بمنطقة حوض الدرس في أقرب وقت ممكن بما يمكن معه استيعاب احتياجات المرضى، كما أكد على ضرورة تحويل حالات الجراحة الحرجة لمستشفى نمرة ٦ بالإسماعيلية لإجراء التدخل الطبي اللازم.


              

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

ترشيحاتنا

إيهاب عبد العال

اتحاد الغرف السياحية: الموسم الجديد للحج دون زيادة كبيرة في الأسعار

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

معاون وزير السياحة والآثار

السياحة والآثار: الحركة الصينية الوافدة إلى مصر شهدت نموا ملحوظا

بالصور

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

سيارة أوبل
سيارة أوبل
سيارة أوبل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد