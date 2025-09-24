أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن أكثر من 50 فلسطينيًا استُشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم، في تصعيد عسكري عنيف يستهدف مناطق متفرقة من القطاع.

مدينة غزة تحت النيران.. 36 شهيدًا في الساعات الأولى

وذكرت القناة أن من بين الشهداء 36 شخصًا قضوا في مدينة غزة وحدها، في ظل قصف مكثف وعنيف استهدف الأحياء السكنية، ما أدى إلى دمار واسع وسقوط عدد كبير من الضحايا، معظمهم من المدنيين.

تصاعد مستمر للعدوان ومخاوف من ارتفاع الحصيلة

يأتي هذا التصعيد في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال هجماتها الجوية والمدفعية على مناطق متفرقة في القطاع، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية وطبية من كارثة إنسانية وشيكة نتيجة الأعداد المتزايدة من الشهداء والجرحى.

ورغم تصاعد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، لم تظهر حتى الآن بوادر حقيقية لوقف العدوان، في ظل استمرار القصف واستهداف المناطق المكتظة بالسكان.