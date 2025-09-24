وزير الشباب والرياضة يهنئ نادي بيراميدز بتتويجه بكأس القارات الثلاث

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، نادي بيراميدز ومجلس إدارته وجهازه الفني ولاعبيه، بعد الفوز الكبير على نادي أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج بلقب بطل إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، في نهائي كأس إنتركونتيننتال.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس قوة وإمكانات الكرة المصرية، ويبرهن على قدرة الأندية المصرية على المنافسة القارية والدولية، مشيرا إلى أن الانتصار يعد إضافة كبيرة لرصيد الرياضة المصرية من الإنجازات.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص أمنياته لفريق بيراميدز بمزيد من التوفيق في مشواره الرياضي، وتحقيق بطولات جديدة ترفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل.