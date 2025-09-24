قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اعتداء وحشي على مدرس في القليوبية.. الوزارة تتدخل والنقابة العامة تشيد
49.7 % ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ نادي بيراميدز بتتويجه بكأس القارات الثلاث

أ ش أ

 هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، نادي بيراميدز ومجلس إدارته وجهازه الفني ولاعبيه، بعد الفوز الكبير على نادي أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج بلقب بطل إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، في نهائي كأس إنتركونتيننتال.


وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس قوة وإمكانات الكرة المصرية، ويبرهن على قدرة الأندية المصرية على المنافسة القارية والدولية، مشيرا إلى أن الانتصار يعد إضافة كبيرة لرصيد الرياضة المصرية من الإنجازات.


وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص أمنياته لفريق بيراميدز بمزيد من التوفيق في مشواره الرياضي، وتحقيق بطولات جديدة ترفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل.

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي نادي بيراميدز مجلس إدارته وجهازه الفني ولاعبيه نادي أهلي جدة السعودي التتويج بلقب بطل إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ نهائي كأس إنتركونتيننتال

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

مخطط إسرائيل في غزة

محلل سياسي: الرئيس السيسي هو العقبة الأكبر أمام مخطط إسرائيل في غزة

إجتماع محافظ أسيوط

محافظ أسيوط: لا تهاون في مواجهة التعديات

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة التكتلات الاقتصادية بساحل سليم

في إطار مبادرة "المليون طائر".. محافظ أسيوط يتفقد مزرعة التكتلات الاقتصادية بساحل سليم

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

