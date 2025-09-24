قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ناني سعد الدين: الحجاب ليس وراء قلة الأعمال المعروضة علي.. والمشكلة في الشللية

أحمد البهى

أكدت الفنانة ناني سعد الدين أن فرص العمل التي تُعرض عليها في الوقت الراهن غير كافية، مؤكدة أن نقابة الممثلين ليس لها علاقة بالأمر، الذي يقتصر فقط على شركات الإنتاج والعاملين فيها.


 

وقالت ناني سعد الدين في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”: في الماضي كنت أتواصل مع المخرجين لأشارك في أعمال درامية، ومنهم المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ، الذي كان يعدني بذلك ويستعين بي بالفعل. أما الآن فالمخرجون لا يردون على هواتفهم، والأمر أصبح فيه شللية.


 

واستكملت ناني سعد الدين: ارتدائي الحجاب ليس له علاقة بقلة فرص العمل المعروضة عليّ، لأن أدواري هي الأم المصرية أو الجارة أو العاملة بالمنزل، فلست أقوم بدور فتاة صغيرة في السن.


 وشاركت ناني سعد الدين الماراثون الرمضاني بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .

