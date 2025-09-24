ناني سعدالدين: عبير عادل بـ”100 راجل".. ولو عندي ماكينة خياطة هشتغل عليها

أكدت الفنانة ناني سعد الدين أنها فخورة بالخطوة التي اتخذتها زميلتها عبير عادل، بالعمل كسائقة على عربيتها الخاصة في تطبيقات النقل الفردي.

وقالت ناني سعد الدين في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: عبير عادل عملت الصح، وهي ست بميت راجل، لأن مهنة الفن ملهاش كبير، ولو أملك ماكينة خياطة لعملت عليها، وما احتجتُ إلى الوسط الفني في شيء.

واستكملت ناني سعد الدين: عمرنا ضاع في الفن والوسط الفني، وفي الآخر مفيش نتيجة أو كلمة شكر، والأمر بقى صعب بسبب الشللية، ولابد أن تكون هناك أولوية للأشخاص الذين لا يتقاضون الملايين أو ظروفهم المادية ليست في أفضل حال.

وتضيف ناني سعد الدين: أرى أن أولاد الفنانين هم أكثر الأشخاص الذين يعملون حاليًا.

وشاركت ناني سعد الدين الماراثون الرمضاني بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم.