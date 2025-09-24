الأوروبي للدراسات: خطاب ترامب في الأمم المتحدة يكشف رؤيته الأحادية

قال ميسرة بكور، مدير المركز الأوروبي للدراسات، إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس بوضوح رؤيته الأحادية للعالم، القائمة على مبدأ "أمريكا أولًا"، في تجاهل تام لمفاهيم التعاون والشراكات الدولية.

وفي مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح بكور أن ترامب يدعو لما يسميه "الاهتمام ببلادكم أولًا"، لكنه في الحقيقة ينسلخ من المنظومة الدولية، مضيفًا:"لا يمكن لأي دولة أن تعيش في عزلة عن محيطها الإقليمي والدولي، حتى في مجالات كالتجارة التي يسعى ترامب لاحتكارها لصالح بلاده".

خطاب مطوّل و"بطولات وهمية"

وأشار بكور إلى أن ترامب تجاوز المدة المحددة لخطابه في الأمم المتحدة، حيث تحدث لأكثر من ساعة بدلًا من ربع ساعة، واستعرض ما وصفها بـ"بطولاته"، ومنها إنهاء سبع حروب، رغم أنه كان يشير سابقًا إلى ست فقط، مازحًا:"ربما الشهر المقبل تصبح ثماني حروب، لأنه يعتقد أنه يستطيع إنهاءها بقرار فردي".

تمويل غير مباشر لحرب غزة... وضغوط على أوروبا

وفي سياق حديثه عن الأوضاع في الشرق الأوسط، قال بكور إن ترامب يموّل الحرب في غزة بشكل غير مباشر، وسبق أن تحدث عن خطة صهره جاريد كوشنر للسيطرة على القطاع. كما هدّد ترامب بقصف إيران، وانسحب من اتفاقية باريس للمناخ، وفرض عدة عقوبات على دول متعددة، ومع ذلك يهاجم الأمم المتحدة ويتهمها بالفشل، متجاهلًا دور واشنطن في عرقلة العديد من قراراتها.

انحياز للطاقة التقليدية وموقف متناقض من الهجرة

كما لفت بكور إلى أن ترامب يهاجم الطاقة الخضراء ويدعو للاعتماد على الطاقة التقليدية، كون الولايات المتحدة أكبر مصدر للطاقة والنفط في العالم، مما يعكس تركيزه على مصلحة بلاده فقط.

وفي ملف الهجرة، أشار إلى تناقض صارخ في خطاب ترامب، فهو ابن مهاجرة اسكتلندية، ومع ذلك يتبنى خطابًا مناهضًا للمهاجرين، متجاهلًا القيم الإنسانية والأسس التي بُنيت عليها الولايات المتحدة.

صفقات على حساب القيم

واختتم بكور بالقول:"ترامب رجل صفقات، وكل ما يطرحه يصب في مصلحته ومصلحة الولايات المتحدة، بغض النظر عن القيم أو الشراكات الدولية".