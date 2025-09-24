محافظ الإسماعيلية يتابع انتظام سير العملية التعليمية

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا صباح اليوم الأربعاء، انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس مدينة الإسماعيلية، تزامنًا مع اكتمال الصفوف الدراسية للعام الدراسي الجديد.

وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته بالمرور على مدرسة طه حسين الإعدادية بنين، ثم مدرسة الشهيد محمد حسن حسنين الثانوية بنات، التابعتين لإدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية.

تلا ذلك تفقد مدرسة الشهيد جواد حسني الابتدائية المشتركة، ومدرسة السلام الرسمية للغات "تعليم أساسي"، التابعتين لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية.

واختتم "أكرم" جولته بالمرور على مدرسة الفاروق عمر الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وقدَّم محافظ الإسماعيلية التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، مطالبًا الطلاب بالاجتهاد والاهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول.

مؤكدًا على أهمية الانتظام بالمدرسة والحضور، وممارسة الأنشطة المُتعددة، لما لها من دور هام في تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية المهارات في شتى المجالات، موجهًا بالاهتمام بغرس حُب الوطن في نفوس التلاميذ منذ الصغر، وإعداد جيلًا قادرًا على حماية مصلحة الوطن.

موجهًا، الوحدات المحلية باستمرار تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات في محيط كافة مدارس المحافظة، والمتابعة اليومية في هذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ ودخولهم المدارس بكل سهولة ويُسر، علاوة على الاهتمام بالمساحات الخضراء داخل وخارج المدراس، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وفي ختام جولته لمتابعة سير العملية التعليمية، أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة انضباط العملية التعليمية وانتظام الفصول، ونظافة المدارس من الداخل والخارج، بما في ذلك ترتيب مقاعد التلاميذ (الديسكات).

مشيرًا إلى حرصه على ان يشمل المرور مدارس بنين وبنات، بمختلف المراحل التعليمية (الثانوي – الإعدادي – الابتدائي)، ومتابعة ما إذا تم تسليم الكتب الدراسية للتلاميذ، والتأكد من وضوح وفهم الطلاب لنظام البكالوريا.

كما حرص على إجراء حوار مع المعلمين لمتابعة الموقف التعليمي، مشيدًا بأن الكثافة الطلابية مناسبة داخل الفصول.

وفي رسالة لأولياء الأمور، قال "أكرم" الدولة تتحمل تكاليف كبيرة من أجل تعليم الأبناء، ومن حقها أن تجني ثمار هذا الاستثمار بخريج صالح يفيد المجتمع، والغياب غير مسموح وضرورة الالتزام بالانتظام في التعليم.

مختتمًا "لا تقوم أمة بدون تعليم جيد".