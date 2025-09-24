قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
عطل الطريق وتعدى على مواطن.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة
النقل توقع مع جايكا اتفاقية تمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى
الائتلاف الوطني يشيد باستجابة وزير العدل لأزمة إقرارات الذمة المالية لمرشحي النواب
مستشفيات غزة تستقبل 64 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع انتظام سير العملية التعليمية

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا صباح اليوم الأربعاء، انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس مدينة الإسماعيلية، تزامنًا مع اكتمال الصفوف الدراسية للعام الدراسي الجديد.

وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته بالمرور على مدرسة طه حسين الإعدادية بنين، ثم مدرسة الشهيد محمد حسن حسنين الثانوية بنات، التابعتين لإدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية.

تلا ذلك تفقد مدرسة الشهيد جواد حسني الابتدائية المشتركة، ومدرسة السلام الرسمية للغات "تعليم أساسي"، التابعتين لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية.

واختتم "أكرم" جولته بالمرور على مدرسة الفاروق عمر الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وقدَّم محافظ الإسماعيلية التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، مطالبًا الطلاب بالاجتهاد والاهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول.

مؤكدًا على أهمية الانتظام بالمدرسة والحضور، وممارسة الأنشطة المُتعددة، لما لها من دور هام في تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية المهارات في شتى المجالات، موجهًا بالاهتمام بغرس حُب الوطن في نفوس التلاميذ منذ الصغر، وإعداد جيلًا قادرًا على حماية مصلحة الوطن.

موجهًا، الوحدات المحلية باستمرار تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات في محيط كافة مدارس المحافظة، والمتابعة اليومية في هذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ ودخولهم المدارس بكل سهولة ويُسر، علاوة على الاهتمام بالمساحات الخضراء داخل وخارج المدراس، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وفي ختام جولته لمتابعة سير العملية التعليمية، أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة انضباط العملية التعليمية وانتظام الفصول، ونظافة المدارس من الداخل والخارج، بما في ذلك ترتيب مقاعد التلاميذ (الديسكات).

مشيرًا إلى حرصه على ان يشمل المرور مدارس بنين وبنات، بمختلف المراحل التعليمية (الثانوي – الإعدادي – الابتدائي)، ومتابعة ما إذا تم تسليم الكتب الدراسية للتلاميذ، والتأكد من وضوح وفهم الطلاب لنظام البكالوريا.

كما حرص على إجراء حوار مع المعلمين لمتابعة الموقف التعليمي، مشيدًا بأن الكثافة الطلابية مناسبة داخل الفصول.

وفي رسالة لأولياء الأمور، قال "أكرم" الدولة تتحمل تكاليف كبيرة من أجل تعليم الأبناء، ومن حقها أن تجني ثمار هذا الاستثمار بخريج صالح يفيد المجتمع، والغياب غير مسموح وضرورة الالتزام بالانتظام في التعليم.

مختتمًا "لا تقوم أمة بدون تعليم جيد".

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

جون بولتون

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

أرشيفية

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

ترشيحاتنا

حماس

حماس: الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود إرهاب وسلوك خطير

ترامب و خان

عمدة لندن يصف ترامب بـ"العنصري والمعادي للإسلام"

أردوغان

موقف محرج.. انقطاع صوت أردوغان خلال إلقاء كلمته بالأمم المتحدة

بالصور

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

بورش
بورش
بورش

بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد