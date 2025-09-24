محافظ الإسماعيلية يقبل رأس طالب لتفوقه في حصة «التربية الدينية » ويمنحه مكافأة مالية

منح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الأربعاء محمد السيد كبير معلمي اللغة العربية بمدرسة الفاروق عمر الثانوية العسكرية وأمل سمير مصطفى معلم اللغة العربية والطالب حمزة أحمد عبيد بمدرسة الشهيد جواد حسني الابتدائية شهادة تقدير إلى جانب مكافأة مالية للطالب لتميزهم .

كان محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب أكرم محمد جلال أعجب بمستوى الطالب حمزة أحمد عبيد بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الشهيد جواد حسني الابتدائية التابعه لادارة شمال التعليمية بعد ان اجري معه حوارا أبويا خلال حصة التربية الدينية والاستماع الي تلاوته بعض الآيات القرآنية والنقاش في قصة سيدنا موسي ومشاركة معلمة اللغة العربية والتربية الإسلامية أمل سمير مصطفى.

كما أشاد سيادته بكبير معلمي اللغة العربية محمد السيد بمدرسة الفاروق عمر الثانوية العسكرية حيث استمع إلى شرح تفصيلي متميز من المعلم حول درس خاص بشعراء الجاهلية ووجد تجاوبا وتفاعلا بين المعلم وطلابه.