حكيم يهنئ نجله “الغزال” بعد تألقه في الدوري الإسباني
الإفتاء توضح أفضل الأوقات لأداء صلاة الاستخارة.. اعرف الوقت المناسب
قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة
ملك إسبانيا: لا يمكننا الصمت على تدمير غزة وتجويع المدنيين
الحرب على غزة.. ملك إسبانيا: أوقفوا هذه المجزرة الآن
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
أخبار العالم

حماس: الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود إرهاب وسلوك خطير

محمود نوفل

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية  "حماس" إن قيام طائرات مُسيَّرة تابعة لجيش الاحتلال باستهداف عدة سفن من أسطول الصمود العالمي في عرض البحر وفي المياه الدولية، هو إرهاب وسلوك خطير يمهّد لارتكاب اعتداءاتٍ أشدّ على سفن الأسطول والناشطين المرافقين له.

واضافت الحركة: يأتي ذلك في محاولة صهيونية مكشوفة لثنيهم عن أداء رسالتهم الإنسانية بإيصال المساعدات إلى شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والذي يتعرّض لحملات إبادة وتجويع ممنهجة.

كما دعت حماس المجتمع الدولي والدول المعنية والمنظمات الإنسانية والهيئات الأممية، لإدانة هذه الجريمة، واتخاذ إجراءاتٍ فورية فاعلة لحماية الأسطول الإنساني وطاقمه، وتأمين وصول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة، ومحاسبة الاحتلال الفاشي وقادته، على جرائمهم ضد شعبنا، وضد قوافل العمل الإنساني.

حماس أسطول الصمود العالمي قوات الاحتلال المقاومة الفلسطينية المجتمع الدولي

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

جون بولتون

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

أرشيفية

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

المتهمون

بيشربوا مخدرات فى الشارع.. القبض على 5 أشخاص بالمقطم

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

المتهمة

أسمى مريم.. القبض على الطالبة صاحبة الفيديو الشهير

بالصور

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

