حماس: الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود إرهاب وسلوك خطير

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن قيام طائرات مُسيَّرة تابعة لجيش الاحتلال باستهداف عدة سفن من أسطول الصمود العالمي في عرض البحر وفي المياه الدولية، هو إرهاب وسلوك خطير يمهّد لارتكاب اعتداءاتٍ أشدّ على سفن الأسطول والناشطين المرافقين له.

واضافت الحركة: يأتي ذلك في محاولة صهيونية مكشوفة لثنيهم عن أداء رسالتهم الإنسانية بإيصال المساعدات إلى شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والذي يتعرّض لحملات إبادة وتجويع ممنهجة.

كما دعت حماس المجتمع الدولي والدول المعنية والمنظمات الإنسانية والهيئات الأممية، لإدانة هذه الجريمة، واتخاذ إجراءاتٍ فورية فاعلة لحماية الأسطول الإنساني وطاقمه، وتأمين وصول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة، ومحاسبة الاحتلال الفاشي وقادته، على جرائمهم ضد شعبنا، وضد قوافل العمل الإنساني.