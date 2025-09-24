مديرية الطرق تبدأ أعمال تطوير المنطقة الرابعة دبش بنطاق حي ثالث الإسماعيلية

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندس أحمد الشيمي ، حيث بدأت اليوم أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة الرابعة دبش وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٢٥.



تتضمن الاعمال كامل المنطقة الرابعة "دبش" و من المقرر الانتهاء منها خلال خمسة اشهر

و اكد مدير عام الطرق انه تم ادراج عدد من المناطق الحيوية و التي يطالب بها المواطنين ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام بعد انتهاء اعمال المرافق بها مشيرا ان الاعمال بالشوارع و المحاور تتم تباعا و ضمن جدول زمني محدد

وكانت مديرية الطرق والنقل قد دعت المواطنين إلى سرعة إنهاء أعمال وصلات المرافق المنزلية الخاصة بهم من مياه وصرف وغاز وكهرباء خلال شهر، تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال الرصف وفق الجدول الزمني المحدد، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتقديم خدمات أفضل لأهالي المحافظة..