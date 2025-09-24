ضربه بـ " كتر".. طالب يصيب زميله داخل مدرسة ثانوي في المنوفية

أصيب طالب داخل مدرسة ثانوي بقرية هورين بمركز بركة السبع بطعن في اليد وجانب من الصدر إثر تعدي زميله عليه بكتر سلاح أبيض أثناء اليوم الدراسي.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بتعدي طالب على زميله داخل مدرسة ثانوي بقرية هورين.

بالانتقال تبين إصابة الطالب “ أ.أ ” 16 سنة طالب ثانوي مصاب بجرح في اليد اليسري وجرح في الصدر.

كما تبين نشوب مشادة كلامية بين الشاب المصاب وآخر داخل أسوار المدرسة وسير اليوم الدراسي تحولت إلي مشاجرة بينهما قام أحد الطلاب بالتعدي علي زميله بسلاح أبيض “ كتر".

فيما تمكنت قوات الشرطة من ضبط الطالب المتهم بإصابة زميله وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.