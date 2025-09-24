الرئيس الإيراني: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي.. ونتنياهو مجرم

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن نتنياهو يتبنى رؤية إسرائيل الكبرى، وإسرائيل لا تريد لإيران أن تنعم بالاستقرار وسط جيرانها.

وقال بزشكيان في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة :"سيادتنا لا تقبل التفاوض".

وتابع الرئيس الإيراني: 3 دول أوروبية أعادت تفعيل العقوبات على إيران بضغط من الولايات المتحدة".

وأكمل بزشكيان :" إيران ستنهض بتماسكها الوطني ووحدة شعبها، وطهران لن تستسلم رغم العدوان والعقوبات".

ولفت الرئيس الإيراني: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي"، مضيفا:" رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مجرم".

