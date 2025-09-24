ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية عقب الإعلان عن تراجع المخزون الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بالأسواق العالمية عقب الإعلان عن تراجع ملحوظ في المخزون الأمريكي من الخام خلال الأسبوع الماضي.

ففي نيويورك، زادت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" بمقدار 92 سنتا بما يعادل 1.45% مسجلة مستوى 64.33 دولار للبرميل.

وفي لندن، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" بمقدار 78 سنتا بنسبة 1.16% لتصل إلى مستوى 67.75 دولار للبرميل.

وأوضح تقرير لإدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة، صادر اليوم، انخفاض مخزونات النفط التجارية بمقدار 600 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر الجاري ليصل إجماليها إلى 414.8 مليون برميل، في حين كانت التوقعات بتراجعه بمقدار 300 ألف برميل فقط.

وأشار التقرير إلى انخفاض مخزون البنزين بمقدار 1.1 مليون برميل خلال نفس الفترة، وتراجع مخزونات المقطرات - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - بمقدار 1.7 مليون برميل.

باسم - ك ف