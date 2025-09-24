البنك الأفريقي للتنمية يقر إستراتيجية جديدة لدفع عجلة التنويع الاقتصادي في ليسوتو

أقرّ مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وثيقة استراتيجية قطرية جديدة لليسوتو بقيمة 209 ملايين دولار أمريكي، تُحدّد خارطة طريق لتسريع انتقال البلاد نحو التنويع الاقتصادي والمرونة والنمو الشامل على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تأتي هذه الموافقة في لحظة حاسمة بالنسبة لهذا البلد غير الساحلي، الذي لا يزال يواجه تحديات إنمائية جسيمة، بما في ذلك تأثير التعريفة الجمركية الأمريكية الأخيرة بنسبة 15% على صادرات الملابس، وفقدان المساعدة الإنمائية الرسمية بعد إلغاء اتفاقية مؤسسة تحدي الألفية البالغة 300 مليون دولار أمريكي، واعتماده على الأداء الاقتصادي الإقليمي.

يعيش ما يقرب من نصف سكان ليسوتو في فقر، ولا يزال معدل البطالة بين الشباب يقارب 39%. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى معالجة هذه الثغرات من خلال إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، وخلق فرص عمل مستدامة، وبناء مؤسسات أقوى.

قالت مونو موبوتولا، نائبة المدير العام للجنوب الأفريقي بمجموعة البنك والمديرة التنفيذية لليسوتو: "تمر ليسوتو بمرحلة حرجة". وأضافت: "تستفيد هذه الاستراتيجية الشاملة من مواردها المائية الوفيرة وموقعها الاستراتيجي وعائدها الديموغرافي لفتح آفاق جديدة للنمو الشامل والتنويع الاقتصادي".

تركز الاستراتيجية على أولويتين رئيسيتين: وهما بناء بنية تحتية مستدامة لدفع عجلة التصنيع، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لتعزيز القدرة التنافسية. وتشمل الأهداف الرئيسية تحقيق الوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2030 من خلال برنامج "المهمة 300"، وخفض تكاليف الإنترنت عريض النطاق لتعزيز بيئة مزدهرة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتوسيع نطاق الوصول إلى مياه الشرب الآمنة لآلاف الأسر الأخرى.

وسيدعم البنك أيضًا البنية التحتية للمياه والزراعة لتعزيز الإنتاجية، مع مساعدة الحكومة على تحديث أنظمة تحصيل الضرائب وتعزيز قدرات إدارة القطاع العام من خلال برامج تدريبية جديدة لموظفي الخدمة المدنية.

تحفيز نمو القطاع الخاص

سيدعم البنك إصلاحات السياسات واستثمارات البنية التحتية التي تقلل من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وتوسع التمويل المخصص للابتكار الرقمي، وتشجع ريادة الأعمال. وسيُوجَّه الدعم للشركات الناشئة والصغيرة الحجم، بما في ذلك المشاريع التي تقودها النساء والشباب، بينما يُتوقع أن تُزوِّد برامج تنمية المهارات 20 ألف شاب - 40% منهم من النساء - بالمهارات الرقمية اللازمة للاقتصاد الحديث.

ونظرًا لتعرض ليسوتو الشديد للصدمات المناخية، تتضمن الاستراتيجية تدابير لتوسيع نطاق الزراعة الذكية مناخيًا، وتعزيز إدارة مخاطر الكوارث، وتوسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه. ولا تقتصر هذه المبادرات على حماية سبل العيش فحسب، بل تشمل أيضًا معالجة القضايا الاجتماعية المُلحة، مثل الحد من تقزُّم الأطفال، الذي يُؤثِّر على أكثر من ثلث الأطفال دون سن الخامسة.

التركيز على التكامل الإقليمي

سيُساعد البنك ليسوتو على الاستفادة من التكامل مع الأسواق الأكبر من خلال دعم روابط البنية التحتية العابرة للحدود مع جنوب أفريقيا، وتيسير التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والمشاركة في سلسلة القيمة الإقليمية، لا سيما في مجال تصنيع المنتجات الزراعية. ومن خلال تحسين الاتصال والحد من العزلة الاقتصادية، تسعى الاستراتيجية إلى توسيع الفرص المتاحة لشركات ليسوتو وعمالها خارج حدودها.

تستند وثيقة الاستراتيجية القطرية الجديدة إلى الدروس المستفادة من عمليات البنك السابقة في ليسوتو، وتُركز على اتباع نُهُج متكاملة ومتعددة القطاعات، وتعزيز القدرة على التنفيذ، والإدارة الاستباقية للمحفظة الاستثمارية.

جدير بالذكر أن هذه الوثيقة تتوافق مع الخطة الوطنية الثانية للتنمية الاستراتيجية لليسوتو (2018-2028)، واستراتيجية البنك الأفريقي للتنمية العشرية (2024-2033)، وخطة الاتحاد الأفريقي 2063، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ولتحقيق النتائج المرجوة، سيعتمد البنك على نوافذ تمويل متعددة، بما في ذلك صندوق التنمية الأفريقي الميسر، ونافذة العمليات الإقليمية، ونافذة العمل المناخي، مع العمل في شراكة وثيقة مع مؤسسات إنمائية أخرى.