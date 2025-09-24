قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير عمر يعلن مهام جديدة لـ6 قيادات إعلامية في قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الأفريقي للتنمية يقر إستراتيجية جديدة لدفع عجلة التنويع الاقتصادي في ليسوتو

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أقرّ مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وثيقة استراتيجية قطرية جديدة لليسوتو بقيمة 209 ملايين دولار أمريكي، تُحدّد خارطة طريق لتسريع انتقال البلاد نحو التنويع الاقتصادي والمرونة والنمو الشامل على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تأتي هذه الموافقة في لحظة حاسمة بالنسبة لهذا البلد غير الساحلي، الذي لا يزال يواجه تحديات إنمائية جسيمة، بما في ذلك تأثير التعريفة الجمركية الأمريكية الأخيرة بنسبة 15% على صادرات الملابس، وفقدان المساعدة الإنمائية الرسمية بعد إلغاء اتفاقية مؤسسة تحدي الألفية البالغة 300 مليون دولار أمريكي، واعتماده على الأداء الاقتصادي الإقليمي. 

يعيش ما يقرب من نصف سكان ليسوتو في فقر، ولا يزال معدل البطالة بين الشباب يقارب 39%. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى معالجة هذه الثغرات من خلال إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، وخلق فرص عمل مستدامة، وبناء مؤسسات أقوى.

قالت مونو موبوتولا، نائبة المدير العام للجنوب الأفريقي بمجموعة البنك والمديرة التنفيذية لليسوتو: "تمر ليسوتو بمرحلة حرجة". وأضافت: "تستفيد هذه الاستراتيجية الشاملة من مواردها المائية الوفيرة وموقعها الاستراتيجي وعائدها الديموغرافي لفتح آفاق جديدة للنمو الشامل والتنويع الاقتصادي".

تركز الاستراتيجية على أولويتين رئيسيتين: وهما بناء بنية تحتية مستدامة لدفع عجلة التصنيع، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لتعزيز القدرة التنافسية. وتشمل الأهداف الرئيسية تحقيق الوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2030 من خلال برنامج "المهمة 300"، وخفض تكاليف الإنترنت عريض النطاق لتعزيز بيئة مزدهرة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتوسيع نطاق الوصول إلى مياه الشرب الآمنة لآلاف الأسر الأخرى.

وسيدعم البنك أيضًا البنية التحتية للمياه والزراعة لتعزيز الإنتاجية، مع مساعدة الحكومة على تحديث أنظمة تحصيل الضرائب وتعزيز قدرات إدارة القطاع العام من خلال برامج تدريبية جديدة لموظفي الخدمة المدنية.

تحفيز نمو القطاع الخاص

سيدعم البنك إصلاحات السياسات واستثمارات البنية التحتية التي تقلل من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وتوسع التمويل المخصص للابتكار الرقمي، وتشجع ريادة الأعمال. وسيُوجَّه الدعم للشركات الناشئة والصغيرة الحجم، بما في ذلك المشاريع التي تقودها النساء والشباب، بينما يُتوقع أن تُزوِّد برامج تنمية المهارات 20 ألف شاب - 40% منهم من النساء - بالمهارات الرقمية اللازمة للاقتصاد الحديث.

ونظرًا لتعرض ليسوتو الشديد للصدمات المناخية، تتضمن الاستراتيجية تدابير لتوسيع نطاق الزراعة الذكية مناخيًا، وتعزيز إدارة مخاطر الكوارث، وتوسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه. ولا تقتصر هذه المبادرات على حماية سبل العيش فحسب، بل تشمل أيضًا معالجة القضايا الاجتماعية المُلحة، مثل الحد من تقزُّم الأطفال، الذي يُؤثِّر على أكثر من ثلث الأطفال دون سن الخامسة.

التركيز على التكامل الإقليمي

سيُساعد البنك ليسوتو على الاستفادة من التكامل مع الأسواق الأكبر من خلال دعم روابط البنية التحتية العابرة للحدود مع جنوب أفريقيا، وتيسير التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والمشاركة في سلسلة القيمة الإقليمية، لا سيما في مجال تصنيع المنتجات الزراعية. ومن خلال تحسين الاتصال والحد من العزلة الاقتصادية، تسعى الاستراتيجية إلى توسيع الفرص المتاحة لشركات ليسوتو وعمالها خارج حدودها.

تستند وثيقة الاستراتيجية القطرية الجديدة إلى الدروس المستفادة من عمليات البنك السابقة في ليسوتو، وتُركز على اتباع نُهُج متكاملة ومتعددة القطاعات، وتعزيز القدرة على التنفيذ، والإدارة الاستباقية للمحفظة الاستثمارية.

جدير بالذكر أن هذه الوثيقة تتوافق مع الخطة الوطنية الثانية للتنمية الاستراتيجية لليسوتو (2018-2028)، واستراتيجية البنك الأفريقي للتنمية العشرية (2024-2033)، وخطة الاتحاد الأفريقي 2063، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ولتحقيق النتائج المرجوة، سيعتمد البنك على نوافذ تمويل متعددة، بما في ذلك صندوق التنمية الأفريقي الميسر، ونافذة العمليات الإقليمية، ونافذة العمل المناخي، مع العمل في شراكة وثيقة مع مؤسسات إنمائية أخرى.

البنك الأفريقي للتنمية التنويع الاقتصادي تحديات إنمائية التعريفة الجمركية ليسوتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

ترشيحاتنا

النائبة نجلاء العسيلي

برلمانية: واقعة شبين القناطر تستدعي مراجعة عاجلة لمعايير اختيار مديري المدارس

النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ

أبو النصر بعد استلام كارنيه الشيوخ: تحسين الخدمات والصحة والتعليم على رأس أولوياتي

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي بعد تسلّم كارنيه الشيوخ: عضوية المجلس عهد جديد لخدمة الوطن والمواطن

بالصور

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

نور إيهاب
نور إيهاب
نور إيهاب

جامعة الزقازيق تدعم ذوي الهمم بسيارة كهربائية لتسهيل التنقل داخل الحرم الجامعي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفة جديدة.. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد