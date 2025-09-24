قانون جديد يمنح مرونة بزيادة نوبتجيات المهن الطبية حتى 50%

في إطار حرص الدولة على تحسين بيئة العمل داخل القطاع الصحي وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة، أتاح القانون رقم 173 لسنة 2025 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية مرونة أكبر في تنظيم النوبتجيات.

حيث نص على إمكانية زيادة نسب السهر والمبيت بما لا يتجاوز 50% من النسبة المقررة، وذلك عند مواجهة حالات طارئة وملحة، على أن يتم تقديم الطلب من الرئيس المباشر واعتماده من السلطة الأعلى.

وأكد القانون، أن الفنيين الصحيين يخضعون أيضًا لجدول النوبتجيات بنسبة لا تتجاوز 20% من المتواجدين، كما نصت الضوابط كذلك على تحديد عدد النوبتجيات في المكاتب الصحية بنوبتجيتين فقط، مع إلزام وجود طبيب ضمن المتواجدين لضمان الإشراف الطبي المباشر على الخدمات المقدمة.



ونصت المادة (14/ فقرة أولى) على أن يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين. و (20 %) لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، و(40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى.

