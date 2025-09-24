حفل أسطوري في لندن.. شريف عامر: مكانة أنغام راسخة في قلوب عشاقها

أكد الإعلامي شريف عامر، أن قوة العلاقة بين المجتمعات العربية ظهر جليًا في حفل الفنانة أنغام الذي أُقيم في لندن مساء أمس، موضحًا أن مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كانت تتداول اتجاهات مختلفة قبل الحفل، إلا أن أنغام جاءت منذ الدقيقة الأولى لتؤكد عكس ما كان يُشاع، حيث عبّرت عن امتنانها لبلدها مصر والسعودية، وأشادت بجهود هيئة الترفيه، معبرة عن سعادتها الكبيرة بالعودة إلى جمهورها.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر"، المُذاع عبر قناة إم بي سي مصر، أن أنغام عادت أمس بشكل مميز، حيث تمكنت من استعادة عرشها الفني بحفل أسطوري في لندن، أقيم برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

ولفت شريف عامر، إلى أن ظهور أنغام في هذا الحفل كان السبب وراء عدم عرض برنامجه بالأمس، مؤكدا أن الحفل استحوذ على اهتمام واسع من الجمهور ووسائل الإعلام، وأضاف: "أنغام ولا عمرها كبرت، وسعدنا جميعًا بوجودها أمام جمهورها"، مشيدًا بتمسكها بمكانتها الفنية التي ما زالت راسخة في قلوب عشاقها، مؤكدًا على متانة العلاقات بين المواطنين المصريين والسعوديين، داعيًا الله أن يحفظها من أي خلل أو ألم.