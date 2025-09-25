قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 8 مدربين رفضوا الأهلي
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة
وزير الخارجية يدعو الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر وتوطين سلاسل الإمداد
إدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة
القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
مهلة أخيرة.. ماكرون يمنح طهران ساعات فقط لتفادي عودة العقوبات
اللودر فرم النقل.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
تألق ميسي.. إنتر ميامي يتأهل إلى الأدوار النهائية بالدوري الأمريكي
محافظ بورسعيد: الاستثمار في الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن
هرباً من الاعتقال .. طائرة نتنياهو تسلك مسارًا جويًا غير مألوف في رحلتها لنيويورك |تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أسعار الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر.. البانيه وصل كام؟

رشا عوني

يبحث المواطنون عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم وسعر كيلو البانيه، خاصة وأن الأسواق تشهد استقراراً في أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة بكل أنواعها.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم الخميس25 سبتمبر وفقاً لبورصة الدواجن والأسعار في الأسواق وللمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم الخميس25سبتمبر

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 60 : 61 جنيهًا في بورصة الدواجن ، لتباع في الأسواق 70 :71 جنيهًا.

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16سبتمبر
أسعار الفراخ الحمراء

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 98 و 97 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 108 و107 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ البلدي 

سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 119: 120 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ129: 130 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 24-9-2025 في بورصة الدواجن | قضية رأي عام
سعر الفراخ البانيه اليوم الخميس

سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.

سعر كرتونة البيض اليوم

  • سعر كرتونة البيض الأحمر 152 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 162 جنيهًا.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض 146 جنيهًا، لتباع للمستهلك 156 جنيهًا.
  • سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيه . 

أسعار الوراك والبانيه اليوم

  • سعر الكبد والقوانص: بنحو قـيمة 110 جنيات.
  •  سعر الأوراك: بنحو قـيمة 75 و80 جنيهًا.
  • سعر كيلو الأجنحة: بنحو قـيمة 50 و55 جنيهًا.
