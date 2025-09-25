أسعار الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر.. البانيه وصل كام؟

يبحث المواطنون عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم وسعر كيلو البانيه، خاصة وأن الأسواق تشهد استقراراً في أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة بكل أنواعها.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم الخميس25 سبتمبر وفقاً لبورصة الدواجن والأسعار في الأسواق وللمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم الخميس25سبتمبر

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 60 : 61 جنيهًا في بورصة الدواجن ، لتباع في الأسواق 70 :71 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ الحمراء

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 98 و 97 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 108 و107 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ البلدي

سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 119: 120 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ129: 130 جنيهًا.

اسعار الدواجن اليوم

سعر الفراخ البانيه اليوم الخميس

سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 152 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 162 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 146 جنيهًا، لتباع للمستهلك 156 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيه .

أسعار الوراك والبانيه اليوم