أسعار الذهب تتراجع عن ذروتها مع صعود الدولار وترقب بيانات اقتصادية أميركية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات مع صعود الدولار الأميركي، ليتراجع المعدن النفيس عن أعلى مستوياته القياسية والذي سجل خلال التعاملات السابقة، في حين يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، بهدف الحصول على مؤشرات إضافية على مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 3734.58 دولار للأونصة، في الساعة 01:56 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:56 بتوقيت غرينتش)، بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3790.82 دولار يوم الثلاثاء.

أيضاً انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.2% إلى 3768.1 دولار عند التسوية.

يأتي ذلك تزامناً مع صعود مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات - بنحو 0.6%، مما رفع من تكلفة الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى. كما زادت العوائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

وعلق كبير استراتيجيي السوق في شركة بلو لاين فيوتشرز، فيليب ستريبل، قائلاً: "لا يزال الذهب يستوعب بعض التعليقات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفدرالي أمس، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية مع روسيا... إنه حذر بعض الشيء قبل صدور بعض البيانات الاقتصادية"، بحسب وكالة رويترز.

ولم يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، يوم الثلاثاء أي إشارات جديدة بشأن المسار المستقبلي لمعدلات الفائدة، لكنه شدد على أهمية موازنة الفدرالي بعناية بين مخاطر التضخم المستمر، وتباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

وتضع الأسواق في الحسبان خفضين إضافيين لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل خفض هذا العام - أحدهما في أكتوبر/ تشرين الأول باحتمالية 94%، والآخر في ديسمبر باحتمالية 77%، بحسب أداة FedWatch التابعة لـ CME.

ويتسلط التركيز في الوقت الحالي على بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية المرتقب صدورها يوم الخميس، إلى جانب إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي.

في سياق آخر، أعلن الجيش الأوكراني يوم الأربعاء قصف محطتي ضخ نفط خلال الليل في منطقة فولغوغراد الروسية. ويصبح المعدن النفيس أكثر جاذبية خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي كملاذ آمن. كما تزيد جاذبيته في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

وعن المعادن الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 43.84 دولار للأونصة. وهبط البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1468.44 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1211.45 دولار.