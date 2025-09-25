قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية
أنفجار ضخم في مدينة سويندون البريطانية وإخلاء عاجل للسكان || تفاصيل
الذهب يواصل الصعود .. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
هل دفع الضرر يجيز قطع صلة الرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
الرئيس الإيراني: طهران لن تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي وتعتبره مُحرّمًا
سفير فرنسا: زيارة ماكرون للعريش وراء اعترافه بالدولة الفلسطينية
«التخطيط» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. و«المشاط» ترحّب بجميع الآراء
جيش الاحتلال: مقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء ناحال خلال معارك شمال غزة
بـ 10 ملايين جنيه.. أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق
ماذا يدرس طلاب أولى ثانوي بمنهج البرمجة والذكاء الاصطناعي؟|حمل الكتاب من هنا
كنت خايفة أوي.. أسما شريف منير تكشف كواليس ارتدائها الحجاب
رحمة أحمد تشارك رسالة مؤثرة من ابنها بعد تعرضها لوعكة صحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الرئيس الإيراني: طهران لن تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي وتعتبره مُحرّمًا

محمود نوفل

التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، حيث أكد خلال اللقاء أن طهران لم تسعَ ولن تسعى أبدًا إلى امتلاك سلاح نووي.

كما اجتمع بزشكيان مع رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر، مشددًا على أن طهران تعتبر تصنيع السلاح النووي أمرًا محرّمًا.

وأبدى الرئيس الإيراني استعداد بلاده لإخضاع هذه المسألة للتحقق في إطار القوانين الدولية وحقوقها المشروعة.

وفي وقت لاحق، أكد بزشكيان أن بلاده لا ترفض مبدأ الحوار مع الأطراف الدولية، لكنها ترى أن هذا الحوار لا يمكن أن يثمر إلا إذا جرى بعيدًا عن منطق القوة والضغوط والإملاءات.

وشدّد على أن أي مفاوضات حقيقية يجب أن تُبنى على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لا على محاولات فرض الإرادة.

وأوضح الرئيس الإيراني، في تصريحاته، أن اعتماد بعض القوى الكبرى على سياسة التهديد والعقوبات لن يغيّر من موقف طهران الثابت، بل سيدفعها نحو مزيد من التمسك بحقوقها المشروعة في جميع المجالات، بما في ذلك حقها في تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية.

وأشار إلى أن إيران أثبتت في مناسبات عديدة استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي، غير أن التجارب السابقة أظهرت أن أي حوار غير متكافئ محكوم عليه بالفشل منذ البداية.

وأضاف أن العالم اليوم بحاجة إلى نماذج جديدة من العلاقات الدولية تقوم على الشراكة والتفاهم بدلًا من الهيمنة والصراع.

كما دعا الرئيس الإيراني القوى العالمية إلى مراجعة سياساتها في المنطقة، مؤكدًا أن الاستقرار الإقليمي لا يتحقق بالتحالفات العسكرية أو العقوبات الاقتصادية، وإنما من خلال تعزيز الثقة المتبادلة وتبنّي مبادرات للتعاون الإقليمي في مجالات التنمية والأمن والطاقة.

واختتم بزشكيان بالتأكيد على أن طهران ستظل منفتحة على أي جهد صادق يسعى لتحقيق هذه الأهداف.

