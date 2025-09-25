قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرض خطير ينتشر في جنوب شرق فرنسا
أولى جلسات المتهمين بالتعدى على محامية بالمقطم .. بعد قليل
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
تفاصيل التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية
أنفجار ضخم في مدينة سويندون البريطانية وإخلاء عاجل للسكان || تفاصيل
الذهب يواصل الصعود .. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
هل دفع الضرر يجيز قطع صلة الرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
الرئيس الإيراني: طهران لن تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي وتعتبره مُحرّمًا
سفير فرنسا: زيارة ماكرون للعريش وراء اعترافه بالدولة الفلسطينية
«التخطيط» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. و«المشاط» ترحّب بجميع الآراء
جيش الاحتلال: مقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء ناحال خلال معارك شمال غزة
بـ 10 ملايين جنيه.. أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن ضوابط تنفيذ التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية في المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل المعلومات المتاحة بشأن ضوابط التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية في المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 بحسب ما تم إعلانه من وزارة التربية والتعليم .

كيف تعقد التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل؟

  •  الطالب يتسلم كتيب للتقييمات في كل مادة.
  •  يتم تقييم الطالب كل أسبوع في 15 سؤال عن الوحدة الدراسية.
  • يتم تقسيم الطلاب لمجموعات، كل مجموعة معاها 3 أسئلة مختلفة.
  •  الأسئلة هتكون متنوعة بين المجموعات لتحقيق العدالة وتقييم مستوى كل طالب.

أهداف التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل

  •  متابعة مستوى الطالب أول بأول.
  •  التأكد من إلتزام  الطالب بمذاكر الدرس وفهمه.

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل درجات أعمال السنة المطبقة على طلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي الحالي 2025 / 2026

نظام التقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي

يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها التحريرية والشفهية والمهارية بصورة شهرية على ان يتم احتساب متوسط درجات التلميذ في كل فصل دراسي ، وتكون درجة التقييم الشهري 100 درجة تقسم كالتالي :

20 درجة لكراسة الحصة.
20 درجة لكراسة الواجب.
20 درجة للتقييم الأسبوعي.
20 درجة لكراسة النشاط.
10 درجات للمهام الشفهية.
5 درجات للمهام المهارية.
5 درجات للحضور والمواظبة.
 

ويلتزم المعلم بتسجيل درجات هذه المهام لكل تلميذ في سجل يعده المعلم ، ويتضمن توقيع موجه الصفوف الأولى ومدير المدرسة وفي نهاية كل فصل دراسي ، يتسلم ولي الامر تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ وذلك باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي:

  • يفوق التوقعات دائما : من 85% الى 100% ويعبر عنه باللون الأزرق.
  • يلبي التوقعات : من 65% لأقل من 85% ويعبر عنه باللون الأخضر.
  • يلبي التوقعات أحيانا : من 50% لأقل من 65% ويعبر عنه باللون الأصفر.
  • أقل من المتوقع :اقلل من 1% الى اقل من 50% ويعبر عنه باللون الأحمر.

الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي

ويعتمد نظم التقييم على قيام مخرجات المناهج الدراسية المطورة ويتم تقييم ما يدرسه التلميذ في الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي كما يلي:

  • تخصص 40 درجة للتقييم الشهري ضمن درجات أعمال السنة لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، كالتالي:
    5 درجات لتقييم الشهر الأول.
    5 درجات لتقييم الشهر الثاني.
    5 درجات لكراسة الواجب.
    5 درجات لكراسة النشاط.
    5 درجات للتقييم الأسبوعي.
    10 درجات للمهام الأدائية.
    5 درجات للمواظبة والسلوك.
  •  تخصص 60 درجة لامتحان الفصل الدراسي، ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية.

وتنقسم التقييمات في الفصل الدراسي الواحد إلى 3 :

تقييم شهري أول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العامة الدراسي وحتى نهاية شهر أكتوبر ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

تقييم شهري ثان: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

وتخصص لعقد كل تقييم من التقييمات السابقة فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر.

الامتحان النهائي: يعقد في نهاية كل فصل دراسي ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في الفصلل الدراسي كاملا، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على محموع الدرجات الثلاث، بالإضافة لدرجات المهام الادائية وكراسة الواجب وكراسة النشاط والتقييم الأسبوعي والمواظبة والسلوك.

 

الصفين الأول والثاني الإعدادي

في الصفين الأول والثاني الاعدادى، توزع درجات أعمال السنة بواقع ( 5 درجات حضور + 5 درجات تقييم أسبوعي + 5 درجات للسلوك + 5 درجات لكشكول الحصة والواجب)

وتوزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية واحدة او نشاط تربوي واحد للصفين الأول والثاني الاعدادي على النحو التالي :

  • امتحان الفصل الدراسي الواحد : 30 %.
  • اختبار شهري: 15 %.
  • اختبار شهري ثاني: 15 %.
  • السلوك والمواظبة: 10%.
  • كراس الواجب: 10%.
  • الاختبارات الأسبوعية: 20%.

ويتم رد درجة المادة لأصلها في نهاية كل فصل دراسي في ضوء النهايات العظمة وفقا للمعادلة التالية: متوسط درجة الطالب × النهاية الصغرى الحالية للمادة ÷ 100 = الدرجة الحاصل عليها الطالب.

الصفين الأول والثاني الثانوي

- درجات أعمال السنة في الصف الأول الثانوي (البكالوريا- والثانوية العامة) :

 15% اختبار شهر أول 

 15% اختبار شهر ثان 

 10% للسلوك والمواظبة 

15% كشكول الحصة والواجب 

 15% التقييم الأسبوعى.

 امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول 30% - امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني 30%.

أما عن أعمال السنة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام فهي كالتالي :

15% اختبار شهر أول 

 15% اختبار شهر ثان 

 10% للسلوك والمواظبة 

15% كشكول الحصة والواجب 

 15% التقييم الأسبوعى.

 امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول 30% - امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني 30%.

التقييمات الأسبوعية التقييمات المدارس العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

اشرف بن شرقي

قناة الأهلي تكشف حقيقة تعاقد بن شرقي مع آدم وطني

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

أحكام ميراث التوائم الملتصقة حال تقسيم التركة.. دارالإفتاء تكشف عنها

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع إنشاء فرع دمياط الجديدة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع إنشاء فرع دمياط الجديدة على مساحة 140 فدانا

غزة

عمرو الورداني: نور النبي باقٍ والأمة ستظل متمسكة بالحياة رغم الحصار والعدوان

بالصور

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

فيديو

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد