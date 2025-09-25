احتفالية بايبارشية هولندا لتكريم أبنائها الناحجين في مرحلة الدراسة العليا | صور

نظّمت إيبارشية هولندا بكاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام، احتفالية بمناسبة تخريج دفعة من أبنائها الذين أنهوا مرحلة الدراسة العليا وانتقلوا لاستكمال الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا، وذلك بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقف الايبارشية والآباء كهنة الكاتدرائية، حيث قام نيافته بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم، والتقاط الصور التذكارية معهم.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجايبي والقديس البابا كيرلس السادس بأسوان.

وخلال صلوات القداس دشّن نيافته بعض أواني الخدمة والأيقونات القبطية، وسط حضور آباء الكنيسة وعدد كبير من الشمامسة وشعب الكنيسة.