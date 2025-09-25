«القومي للأورام»: اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرسّخ ريادة مصر في علاج السرطان

تحدث الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للأورام، عن حصول المعهد على الاعتماد الدولي من الطاقة الذرية قائلا إنّ المعهد القومي للأورام يعتبر مركزا متعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال أبحاث الإشعاع ومكافحة السرطان منذ عام 2019.

وأوضح أن الموضوع تطور للغاية، إذ أصبح المعهد مركزا مرجعيا، بمعنى تقديم خدمات التدريب وتنمية قدرات الأطباء والعاملين في العلاج الإشاعي.

وأضاف عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المعهد القومي للأورام يستضيف فعاليات تدريبية إقليمية، كما يساهم في تعزيز القدرات اللازمة في الدول الأعضاء الموجودة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن ذلك يرسخ مكانة مصر على الخريطة العالمية لمكافحة السرطان، باعتبارها دولة رائدة ومتطورة في علاج السرطان.

وتابع: «شبكة أشعة الأمل العالمية تعد منظمة داخلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعني بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الطب، كما تساهم في تطوير قدرات المراكز المنضمة لها في العلاج الإشاعي، ما يقدم لمصر مشاريع بحثية منسقة مع الوكالة، إلى جانب تحسين جودة العلاج الإشاعي وسلامة المريض وضمان الجودة وتقديم المواد التدريبية والتعليم الإلكتروني».