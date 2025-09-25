قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
⁠الضرائب: على الممولين إصدار إيصالات إلكترونية عن الخدمات و السلع المباعة
متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ
بيبو في ورطة .. سفرية أمريكا ومستحقات كولر وريبيرو أموال خسرها الأهلي
بعد أن سجلت 30 جنيه .. شعبة الخضروات تحدد موعد انخفاض أسعار الطماطم
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم لودر بسيارة نقل بالبحيرة
الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية
بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل
موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية.. والفئات المستثناة
الثانية.. إيطاليا ترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
وزير الدفاع الإيطالي : عززنا وجودنا في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تحذّر من اضطراب الملاحة
«القومي للأورام»: اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرسّخ ريادة مصر في علاج السرطان

هاجر ابراهيم

تحدث الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للأورام، عن حصول المعهد على الاعتماد الدولي من الطاقة الذرية قائلا إنّ المعهد القومي للأورام يعتبر مركزا متعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال أبحاث الإشعاع ومكافحة السرطان منذ عام 2019.

وأوضح أن الموضوع تطور للغاية، إذ أصبح المعهد مركزا مرجعيا، بمعنى تقديم خدمات التدريب وتنمية قدرات الأطباء والعاملين في العلاج الإشاعي.

وأضاف عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المعهد القومي للأورام يستضيف فعاليات تدريبية إقليمية، كما يساهم في تعزيز القدرات اللازمة في الدول الأعضاء الموجودة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن ذلك يرسخ مكانة مصر على الخريطة العالمية لمكافحة السرطان، باعتبارها دولة رائدة ومتطورة في علاج السرطان.       

وتابع: «شبكة أشعة الأمل العالمية تعد منظمة داخلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعني بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الطب، كما تساهم في تطوير قدرات المراكز المنضمة لها في العلاج الإشاعي، ما يقدم لمصر مشاريع بحثية منسقة مع الوكالة، إلى جانب تحسين جودة العلاج الإشاعي وسلامة المريض وضمان الجودة وتقديم المواد التدريبية والتعليم الإلكتروني».

القومي للأورام الطاقة الذرية أبحاث الإشعاع مكافحة السرطان

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

