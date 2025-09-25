وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تنظم حفل استقبال للطلاب بمناسبة العام الجامعي الجديد

نظمت وحدات التضامن الاجتماعي على مستوى 31 جامعة، حفل استقبال للطلاب الجدد، وذلك بمناسبة بدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2025-2026، للتعريف بالدور الذي تقوم به وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعة.

واستقبلت وحدات التضامن الاجتماعي ما يقرب من 20 ألف طالب وطالبة على مستوى الجامعات، وشارك 2000 متطوع ومتطوعة في تنظيم حفل استقبال الطلاب والطالبات الجدد بالجامعات

وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، أن الوحدات أعدت خطة متكاملة ستنفذ على مدار الجامعي، بدأت بتنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد والتعريف بدور وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات واستقطاب متطوعين جدد.

وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوحدات ستواصل جهودها في توفير الأجهزة التعويضية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل العملية الدراسية ومنها أجهزة لاب توب للطلاب المكفوفين – سماعات طبية – كراسي متحركة- عصا بيضاء، فضلا عن المشاركة في

التوعية بالقضايا الاجتماعية محل اهتمام الدولة المصرية، والتي تعتبر من أولويات وزارة التضامن الاجتماعي، وتُعد جزءًا مهمًا من إستراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة، لذلك سيتم تنظيم حملات التوعية لنشر رسائل توعوية واسعة النطاق حول القضايا الاجتماعية، وإطلاق المبادرات المجتمعية من خلال تنفيذ حملات ميدانية داخل الجامعة وعرض مواد إعلامية وتنفيذ أنشطة تفاعلية، وكذلك تنفيذ مجموعة من الفعاليات (ندوات وورش عمل) لمناقشة القضايا وتقديم الحلول والتوعية.

وأشار الدكتور محمد العقبي إلى أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تهدف إلى بناء الوعي لدي الشباب الجامعي بمستهدفات برنامج الحكومة في ملفات التنمية البشرية والتنمية المستدامة والمشروعات القومية لتفعيل فهمهم والتأكيد على دور الطلاب الجامعي في تحقيق أهداف الوطن، وذلك من خلال توجية وترسيخ مجموعة من المعلومات والمهارات اللازمة لديهم ومنها التعريف بأهمية برامج التنمية البشرية والمشروعات القومية للمستقبل الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وشرح أهداف هذه البرامج والمشروعات بشكل واضح مثل تحسين مستوى التعليم والصحة والبنية التحتية، فضلا عن التوعية بالمبادرات الوطنية مثال مبادرة حياة كريمة والمشروع القومي للحفاظ علي كيان الاسرة المصرية "مودة" وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، وتنظيم دورات تدريبية تهتم بالمشاركة المجتمعية والمبادرات التنموية وتنفيذ العديد من القوافل الطبية.

كما سيتم تنظيم معسكرات إعداد القادة في العديد من المحافظات، واستضافة خبراء ومسئولين لمناقشة برنامج الحكومة والمشروعات القومية، وتقديم دورات تدريبية في مجالات التنمية البشرية والابتكار وريادة الاعمال والمبادرات المجتمعية، وتنظيم مسابقات وفعاليات تحفز الابتكار والابداع، وتنفيذ أنشطة فنية وندوات لمناقشة الأعمال الفنية ذات البعد الاجتماعي.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أنه

سيتم نشر ثقافة العمل التطوعي من خلال تبني مجموعة من الاستراتيجيات التي تحفز العمل التطوعي بين الشباب ومنها تفعيل المشاركة الطلابية في الأنشطة التطوعية، وتعزيز الوعي بأهمية التطوع من خلال الندوات وورش العمل وتنفيذ المعسكرات والرحلات التثقيفية والترفيهية وتوفير فرص تطوعية متنوعة داخل أو خارج الجامعة من خلال دعم مجموعة من الشركات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المجتمعية علي سبيل المثال الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي.