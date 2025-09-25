قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
فتاوى وأحكام| حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. هل يجوز تعاطي المخدرات للتقليل من الشعور بالإرهاق في قيادة السيارات؟
ترامب يشيد بعلاقاته مع الرئيس السيسي ويقدر جهوده في المنطقة
التنمية المحلية: بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة
أول رد فعل من ساركوزي على الحكم بسجنه 5 سنوات
رئيس الوزراء: تشكُل رأي عام عالمي يرفض ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في قطاع غزة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تنظم حفل استقبال للطلاب بمناسبة العام الجامعي الجديد

وحدات التضامن
وحدات التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت وحدات التضامن الاجتماعي على مستوى 31 جامعة، حفل استقبال للطلاب الجدد، وذلك بمناسبة بدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2025-2026، للتعريف بالدور الذي تقوم به وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعة.

واستقبلت وحدات التضامن الاجتماعي ما يقرب من 20 ألف طالب وطالبة على مستوى الجامعات، وشارك 2000 متطوع ومتطوعة في تنظيم حفل استقبال الطلاب والطالبات الجدد بالجامعات

وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، أن الوحدات أعدت خطة متكاملة ستنفذ على مدار الجامعي، بدأت بتنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد والتعريف بدور وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات واستقطاب متطوعين جدد.

وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوحدات ستواصل جهودها في توفير الأجهزة التعويضية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل العملية الدراسية ومنها أجهزة لاب توب للطلاب المكفوفين – سماعات طبية – كراسي متحركة- عصا بيضاء، فضلا عن المشاركة في 
 التوعية بالقضايا الاجتماعية محل اهتمام الدولة المصرية، والتي تعتبر من أولويات وزارة التضامن الاجتماعي، وتُعد جزءًا مهمًا من إستراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة، لذلك سيتم تنظيم حملات التوعية لنشر رسائل توعوية واسعة النطاق حول القضايا الاجتماعية، وإطلاق المبادرات المجتمعية من خلال تنفيذ حملات ميدانية داخل الجامعة وعرض مواد إعلامية وتنفيذ أنشطة تفاعلية، وكذلك تنفيذ مجموعة من الفعاليات (ندوات وورش عمل) لمناقشة القضايا وتقديم الحلول والتوعية.

وأشار الدكتور محمد العقبي إلى أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات  تهدف إلى بناء الوعي لدي الشباب الجامعي  بمستهدفات برنامج الحكومة في ملفات التنمية البشرية والتنمية المستدامة والمشروعات القومية لتفعيل فهمهم والتأكيد على دور الطلاب الجامعي في تحقيق أهداف الوطن، وذلك من خلال توجية وترسيخ مجموعة من المعلومات والمهارات اللازمة لديهم ومنها التعريف بأهمية برامج التنمية البشرية والمشروعات القومية للمستقبل الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وشرح أهداف هذه البرامج والمشروعات بشكل واضح مثل تحسين مستوى التعليم والصحة والبنية التحتية، فضلا عن التوعية بالمبادرات الوطنية مثال مبادرة حياة كريمة والمشروع القومي للحفاظ علي كيان الاسرة المصرية "مودة" وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، وتنظيم دورات تدريبية تهتم بالمشاركة المجتمعية والمبادرات التنموية وتنفيذ العديد من القوافل الطبية.

كما سيتم تنظيم معسكرات إعداد القادة في العديد من المحافظات، واستضافة خبراء ومسئولين لمناقشة برنامج الحكومة والمشروعات القومية، وتقديم دورات تدريبية في مجالات التنمية البشرية والابتكار وريادة الاعمال والمبادرات المجتمعية، وتنظيم مسابقات وفعاليات تحفز الابتكار والابداع، وتنفيذ أنشطة فنية وندوات لمناقشة الأعمال الفنية ذات البعد الاجتماعي.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أنه 
 سيتم نشر ثقافة العمل التطوعي من خلال تبني مجموعة من الاستراتيجيات التي تحفز العمل التطوعي بين الشباب ومنها تفعيل المشاركة الطلابية في الأنشطة التطوعية، وتعزيز الوعي بأهمية التطوع من خلال الندوات وورش العمل وتنفيذ المعسكرات والرحلات التثقيفية والترفيهية وتوفير فرص تطوعية متنوعة داخل أو خارج الجامعة من خلال دعم مجموعة من الشركات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المجتمعية علي سبيل المثال الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي.

وحدات التضامن الاجتماعي حفل استقبال للطلاب الجدد بدء الدراسة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي داخل الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

ترشيحاتنا

الشاعر ماهر مهران

ماهر مهران لـ صدى البلد: الشعر علّمني البحث عن الخلاص.. وأن أكون نفسي.. قصائد العامية ارتدت إلى نقطة الصفر بسبب تيك توك والمذيعات.. شهادة نجيب محفوظ كانت وسامًا

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا

تنفيذي المنيا: خطة شاملة لمواجهة السيول وإنشاء سوق ومدرستين

بعد تحذير ترامب.. هل الباراسيتامول للسيدات يصيب الجنين بالتوحد؟

بعد تحذير ترامب .. هل الباراسيتامول للسيدات يصيب الجنين بالتوحد؟

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد