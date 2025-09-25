محافظ القاهرة يبحث الخطوات التنفيذية لبدء رفع كفاءة المباني بشارع الركبية امتداد شارع الأشراف

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن أعمال التطوير بمحافظة القاهرة تتم بشكل غير مسبوق وبأدوات حديثة من خلال إعادة التخطيط بشكل استراتيجي ورؤية متكاملة تهدف إلى أن تكون القاهرة عاصمة سياحية، وثقافية، وفنية، وعلمية ، والاستفادة منها كمناطق تاريخية ثقافية سياحية تلعب دوراً هاماً في تنمية الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والفنية للمواطنين والزوار والسائحين.



جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة اليوم الخميس مع مسئولى شركة مدينة مصر، لبحث الخطوات التنفيذية لبدء العمل فى رفع كفاءة المبانى الموجودة بشارع الركبية امتداد شارع الأشراف بالتعاون مع مبادرة " الأثر لنا " وتحث إشراف جهاز التسيق الحضارى.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن العمل بمحافظة القاهرة يقوم على محورين، المحور الأول هو الحفاظ على التراث من خلال تطوير القاهرة التراثية وتخليصها من مظاهر العشوائية وبما يشمله ذلك من تطوير القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية ، والمحور الثاني هو تحقيق التنمية والتطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية .



وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل على تحويل الأماكن الأثرية بالعاصمة إلى متاحف مفتوحة ، واستثمارها سياحيًا ، مضيفًا أن رؤيته في القاهرة هو تحويلها إلى مدينة حديثة قديمة مستدامة.



وتشمل أعمال التطوير ترميم المبانى حول قبة صفى الدين جوهر، واصلاح الواجهات ودهانها، ودهان أبواب المحلات، ورفع كفاءة الإنارة والتشجير، وترميم الأسطح وإعدادها للزراعة الحضرية، وعمل ترميمات داخلية فى حالة الحاجة.



وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدنى ..مؤكدًا أن المجتمع المدنى شريك فاعل في التنمية التي تجري على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن أساس النجاح في الإدارة المحلية يأتي من القدرة على تفعيل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى.