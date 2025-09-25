أحمد ميهوب: عودة ملعب الكروكيه بالزمالك خطوة لاستعادة الأمجاد وتخريج أجيال جديدة

أكد أحمد محمد ميهوب، رئيس جهاز الكروكيه والمدير الفني للدرجة الأولى بنادي الزمالك، أن افتتاح ملعب الكروكيه الجديد داخل مقر النادي يُمثل لحظة تاريخية للعبة في القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن الزمالك كان دائمًا أحد أكبر الأندية في تاريخ الكروكيه المصري والعالمي.

وأوضح ميهوب أنه تولى المسؤولية داخل النادي منذ عام 2014 كأصغر مدير فني في مصر آنذاك، وكان التحدي الأكبر إعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد فترات صعبة مر بها، لافتًا إلى أن الفريق نجح في حصد أكثر من 52 بطولة محلية ودولية خلال تلك الفترة، وكانت الغلبة دائمًا للاعبي الزمالك في مشاركات المنتخب الوطني.

وأشار رئيس جهاز الكروكيه إلى أن الفريق عانى على مدار السنوات الماضية عدم وجود ملعب خاص بالنادي وحتى استعادة الملعب مؤخرًا، حيث كان مضطرًا للتدريب على ملاعب الاتحاد، وهو ما شكل عائقًا أمام ظهور أجيال جديدة من اللاعبين، مضيفًا أن عودة الملعب إلى النادي تُعد بمثابة "عودة الروح" للكروكيه الزملكاوي.

ووجه ميهوب الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، والمهندس هشام نصر، واللجنة الهندسية بقيادة المهندس مجدي ميشيل، على جهودهم الكبيرة في إعادة الملعب للنادي، مؤكدًا أن الافتتاح جاء بصورة رائعة تليق باسم الزمالك وتاريخه.

كما خص بالشكر الدكتور محمد كمال، ابن نادي الزمالك، والذي ساهم بشكل كبير في استعادة الملعب من جديد وهو ما يدل على حب أبناء النادي للكيان.