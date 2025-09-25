قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
صدمة في واشنطن.. وزير الدفاع الأمريكي يأمر مئات القادة العسكريين لاجتماع مفاجئ
مصري مقيم بالإمارات: الرئيس السيسي استطاع أن يكسب دعم 90% من دول العالم
رياضة

أحمد ميهوب: عودة ملعب الكروكيه بالزمالك خطوة لاستعادة الأمجاد وتخريج أجيال جديدة

احمد ميهوب
احمد ميهوب
عبدالله هشام

أكد أحمد محمد ميهوب، رئيس جهاز الكروكيه والمدير الفني للدرجة الأولى بنادي الزمالك، أن افتتاح ملعب الكروكيه الجديد داخل مقر النادي يُمثل لحظة تاريخية للعبة في القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن الزمالك كان دائمًا أحد أكبر الأندية في تاريخ الكروكيه المصري والعالمي.

وأوضح ميهوب أنه تولى المسؤولية داخل النادي منذ عام 2014 كأصغر مدير فني في مصر آنذاك، وكان التحدي الأكبر إعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد فترات صعبة مر بها، لافتًا إلى أن الفريق نجح في حصد أكثر من 52 بطولة محلية ودولية خلال تلك الفترة، وكانت الغلبة دائمًا للاعبي الزمالك في مشاركات المنتخب الوطني.

وأشار رئيس جهاز الكروكيه إلى أن الفريق عانى على مدار السنوات الماضية عدم وجود ملعب خاص بالنادي وحتى استعادة الملعب مؤخرًا، حيث كان مضطرًا للتدريب على ملاعب الاتحاد، وهو ما شكل عائقًا أمام ظهور أجيال جديدة من اللاعبين، مضيفًا أن عودة الملعب إلى النادي تُعد بمثابة "عودة الروح" للكروكيه الزملكاوي.

ووجه ميهوب الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، والمهندس هشام نصر، واللجنة الهندسية بقيادة المهندس مجدي ميشيل، على جهودهم الكبيرة في إعادة الملعب للنادي، مؤكدًا أن الافتتاح جاء بصورة رائعة تليق باسم الزمالك وتاريخه.

كما خص بالشكر الدكتور محمد كمال، ابن نادي الزمالك، والذي ساهم بشكل كبير في استعادة الملعب من جديد وهو ما يدل على حب أبناء النادي للكيان.

