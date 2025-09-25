المؤتمر: مسابقة وزار الاتصالات Digitopia تجسد رؤية الدولة في الاستثمار بقدرات الشباب ودعم الإبداع التكنولوجي

أشاد محمود أبو الحاج، القيادي بحزب المؤتمر، بمسابقة “Digitopia” التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أنها تعكس رؤية الدولة في الاستثمار في طاقات الشباب، ودعم الإبداع التكنولوجي باعتباره حجر الزاوية لمستقبل الجمهورية الجديدة.

وأوضح “أبو الحاج” أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، من خلال اكتشاف الموهوبين ورعاية الأفكار المبتكرة، بما يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات المجتمعية في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة.

وأضاف أن ما يميز هذه المسابقة هو شمولها لمختلف الفئات العمرية من طلاب المدارس والجامعات وحتى الخريجين، بما يفتح المجال أمام أوسع قاعدة شبابية للمشاركة في صياغة مستقبل رقمي متطور، قائم على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفنون الرقمية.

وأكد “أبو الحاج” أن تخصيص جوائز بقيمة إجمالية تصل إلى 10 ملايين جنيه، يعكس الجدية التي توليها الدولة لهذه المبادرات، ودعمها العملي للمبدعين ورواد التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن المسابقة تمثل منصة وطنية ترسخ قيم الإبداع، التفكير النقدي، والابتكار، وتضع الشباب المصري في قلب صناعة المستقبل.