المعابر والحدود الفلسطينية : استئناف العمل على معبر الكرامة اعتبارًا من غدٍ في كلا الاتجاهين

أعلن رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطيني نظمي مهنا، استئناف العمل على معبر الكرامة اعتبارًا من يوم غدٍ /الجمعة/، وفي كلا الاتجاهين.

ودعت هيئة المعابر- في بيان، اليوم /الخميس/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- المواطنين والمسافرين إلى متابعة منصاتها الرسمية للاطلاع على أي مستجدات بخصوص عمل المعبر.

