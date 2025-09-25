إيناس عزالدين: ستر ربنا نجاني من غيبوبة سكر وأنا سايقة

كشفت المطربة إيناس عزالدين عن تعرضها لموقف خطير أثناء قيادتها للسيارة، بعدما كادت تدخل في غيبوبة سكر لولا لطف الله وتعاملها مع الموقف بشكل سريع.

وكتبت إيناس عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: “ستر ربنا نجاني من غيبوبة سكر كنت هدخل فيها وأنا سايقة، الحمد لله وقفت على جنب وتعاملت مع الموقف بحكمة غريبة عليا الصراحة".

وتابعت: "ستر ربنا ده عظيم جدًا، ولو بصينا وفكرنا في كل يوم بيمر علينا هنلاقي مليون موقف كانوا مستحيل يعدوا من غير ستر ربنا علينا، الحمد لله دائمًا وأبدًا.”





وكانت قد كشفت المطربة إيناس عز الدين، عن اجرائها لعملية عاجلة بعينها نتيجة الخطأ الطبي الذي تعرضت له مؤخرًا.

ونشرت إيناس عز الدين صورة لها تظهر فيها إصابة عينها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وعلقت قائلة: “عملية عاجلة في عيني وانا عندي فوبيا من عمليات العيون و فكرة اني اشوف بيحصل ايه في عيني حتى لو تحت التخدير مخلياني جسمي بينتفض والله ”.

وتابعت: “دخلت جراحات كتير بس ببنج كلي و ما عنديش فوبيا من الجراحات عموماً الا في العين فكرة جراحة وانا صاحية ومفتحة و في عيني واشوف الابر و كل حاجة بتدخل في عيني مموتاني”.

واختتمت إيناس: “ادعولي تعدي على خير و ربنا يقويني لان فعلاً مش قادرة اوصف الحالة اللي انا فيها وكل ده بسبب خطأ طبي و متابعة خاطئة كمان و تثبيت من الدكتورة وفي المتابعة تقولي عينك زي الفل و بتتحسن والجرح قفل وهي بتتدهور يوم بعد يوم من مشكلة بسيطة بشهادة كل الدكاترة يدوب محتاجة قطرة و مضاد حيوي و يومين راحة و ابقى زي الفل لجرح وصل ل ٤ مل و لعملية و تليف في جزء من الملتحمة و قص و خياطة و ليلة كبيرة بلا داعي”.