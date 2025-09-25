السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بعيد الاستقلال بمشاركة عدد من الأساقفة

أقامت السفيرة الأمريكية في القاهرة، هيرو مصطفى راغ، حفل يوم الاستقلال الأمريكي بمقر السفارة بجاردن سيتي، وذلك بمناسبة الاحتفال المؤجّل من شهر يوليو الماضي.

شهد الحفل أصحاب النيافة، الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها، والأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، إلى جانب عدد كبير من الوزراء والسفراء والفنانين والشخصيات العامة.

بدأت الفعاليات بالنشيد والسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم للولايات المتحدة الأمريكية، تلاهما جزء من أغنية مصرية وأمريكية وذلك أثناء كلمة السفيرة الأمريكية، هيرو مصطفى راغ، تناولت فيها الإنجازات التي حققتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، إضافة إلى التوسع في حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما وجّهت السفيرة الشكر لجميع الحضور على مشاركتهم في هذا الحدث.