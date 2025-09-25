قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرضوا نفسهم على الإنترنت.. قرار بشأن 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
لو مش عاجبكم اشربوا من البحر.. مصطفى بكري يرد على وسائل الإعلام الإسرائيلية
مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء أبو العينين مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية بالجمعية العامة للأمم المتحدة
إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
مصطفى بكري: أبو العينين كشف جرائم الاحتلال أمام العالم ليسكت صوت الباطل ويعلي كلمة الحق
بعد الهجمات الإسرائيلية على اليمن.. مصطفى بكري: البحر الأحمر أصبح منطقة غير آمنة
من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته
خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله
الأمن القومي خط أحمر.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بمخطط التهجير
منى ذو الفقار تكشف أسرار نشأتها داخل أسرة جمعت بين الانضباط العسكري والعمل الوطني والثقافي
أخبار البلد

السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بعيد الاستقلال بمشاركة عدد من الأساقفة

ميرنا رزق

أقامت السفيرة الأمريكية في القاهرة، هيرو مصطفى راغ، حفل يوم الاستقلال الأمريكي بمقر السفارة بجاردن سيتي، وذلك بمناسبة الاحتفال المؤجّل من شهر يوليو الماضي.

شهد الحفل أصحاب النيافة، الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها، والأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، إلى جانب عدد كبير من الوزراء والسفراء والفنانين والشخصيات العامة.

بدأت الفعاليات بالنشيد والسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم للولايات المتحدة الأمريكية، تلاهما جزء من أغنية مصرية وأمريكية وذلك أثناء كلمة السفيرة الأمريكية، هيرو مصطفى راغ، تناولت فيها الإنجازات التي حققتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، إضافة إلى التوسع في حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما وجّهت السفيرة الشكر لجميع الحضور على مشاركتهم في هذا الحدث.

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الوزراء يوم الاستقلال الأمريكي الأنبا إرميا

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

محمد إمام عن فيلمه الجديد: أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي.. والمفاجأة قريباً

نيرمين الفقي ومحمد ممدوح تايسون أبرز الحضور.. توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان الغردقة السينمائي

ليلة حُفِرَت في ذاكرة العمر..أول تعليق من أنغام بعد حفلها في لندن

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

احترس .. هذه الأطعمة تسبب اضطرابات النوم

من 3 لـ 7 مرات فى الأسبوع .. كوارث تصيبك عند تناول بطاطس الشيبسي

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

