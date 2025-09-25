أحمد فايق : المصريون يمتلكون جينات متفوقة في الطب والهندسة والبحث العلمي

أكد الإعلامي أحمد فايق، أن المصريين يمتلكون جينات متفوقة في مجالات متعددة مثل الطب والهندسة والبحث العلمي منذ عهد المصريين القدماء.

وأضاف فايق خلال حلقة من برنامج مصر تستطيع الذي يعرض على قناة DMC، أن تلك الجينات لا يثمر عنها شيء إلا إذا تُرعّت بالموهبة والمدرسة المتميزة وصقل المهارات من خلال التعليم الجيد.

وأشار إلى أن الحضارة المصرية القديمة أسست القواعد الأولى لبعض العلوم الطبية على مستوى العالم، وهو الأمر الذي تشهد به النقوش والآثار التي ما زالت موجودة حتى اليوم، بحسب وصفه.

كما استشهد فايق بحالة طبية نادرة من جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، تم فيها التعامل مع ورم سرطاني نادر التف حول العمود الفقري والحبل الشوكي لفتاة أمريكية. وذكر أن نجاح الأطباء في هذه الحالة يُعدّ مثالًا حيًا يُظهر الخبرة العلمية والإبداع، مما يعكس الروح التي يراها فايق مرتبطة بالجينات المصرية.

وأضاف أن التفوق لا يقتصر على التاريخ، بل يُترجَم اليوم في قصص نجاح متفرقة في الداخل والخارج، وأن العلم والدراسة هما السبيل لتحويل الجينات إلى أداء واقعي يُفيد مصر والعالم.