وكيل أوقاف بني سويف: الانضباط الكامل والالتزام في خطبة الجمعة والدروس الدعوية

أجرى الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة أوقاف بني سويف، حملة تفتيش على مساجد إدارة بندر بني سويف، لمتابعة سير العمل ومدى الالتزام بتعليمات الوزارة.

وأدَّى فضيلته صلاة العشاء بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، حيث التقى بالمصلين واستمع إلى آرائهم، مشدِّدًا على ضرورة الانضباط والالتزام الكامل بتعليمات الوزارة في خطبة الجمعة والدروس الدينية، والحرص على نظافة المساجد وفتحها وغلقها في المواعيد المحددة.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على المتابعة المستمرة للمساجد، وتأكيد دورها في نشر الوسطية والفكر الصحيح، والوقوف على أي مخالفات ومعالجتها أولًا بأول.

وختم فضيلته مؤكِّدًا أن العمل الدعوي رسالة عظيمة، وأن الأئمة والدعاة هم في موقع القدوة بين الناس، داعيًا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة بيوت الله تعالى ورسالة الدين الحنيف.