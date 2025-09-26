نظر محاكمة ميشو في قضية نشر مقاطع منافية للآداب.. غدا

تنظر المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، غدًا محاكمة المتهم ط.م.، والشهير بـ"ميشو" في قضية نشر مقاطع منافية للآداب.

ويواجه المتهم اتهامات بنشر وتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، تمثل اعتداءً على قيم وثوابت المجتمع المصري، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تلقت معلومات مؤكدة تُفيد بقيام شخص بتصوير ونشر مقاطع فيديو غير لائقة عبر الإنترنت، تتنافى مع الآداب العامة، وتروج لسلوكيات مرفوضة مجتمعيًا.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل رقمية تؤكد ارتكابه للوقائع محل التحقيق.

تحرر المحضر رقم 193 جنح العامرية بشأن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسه احتياطيًا، وإحالته لاحقًا إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.