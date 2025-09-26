قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن: توزيع الملابس والشنط المدرسية على الأسر فى المناطق المطورة بديلة العشوائيات
عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي
انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب
وول ستريت جورنال: نتنياهو غير مقتنع بخطة السلام الأمريكية لإدارة غزة
وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية انتاج الغاز بدسوق وغرب الدلتا
إعلام إسرائيلي: خطة أمريكية لتعيين توني بلير قائدا لإدارة غزة مؤقتا
موقف الأهلي مع ياسر إبراهيم بعد أزمة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود
ارتفاع عدد وفيات حريق مصنع المحلة لـ 8 حالات والدفع بـ26 سيارة إسعاف
30.5 مليار جنيه .. مصر تواصل توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودته
نظر محاكمة ميشو في قضية نشر مقاطع منافية للآداب.. غدا

تنظر المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، غدًا محاكمة المتهم ط.م.، والشهير بـ"ميشو" في قضية نشر مقاطع منافية للآداب.

ويواجه المتهم اتهامات بنشر وتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، تمثل اعتداءً على قيم وثوابت المجتمع المصري، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تلقت معلومات مؤكدة تُفيد بقيام شخص بتصوير ونشر مقاطع فيديو غير لائقة عبر الإنترنت، تتنافى مع الآداب العامة، وتروج لسلوكيات مرفوضة مجتمعيًا.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل رقمية تؤكد ارتكابه للوقائع محل التحقيق.

تحرر المحضر رقم 193 جنح العامرية بشأن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسه احتياطيًا، وإحالته لاحقًا إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.

المحكمة الاقتصادية

