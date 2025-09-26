قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة
بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.. الجيزة تطلق شعار الهوية البصرية الجديد
وظائف خالية في بنكي مصر والقاهرة بتلك التخصصات.. قدم الآن
مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية
الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 129 مليون جنيه
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث مصنع المحلة وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا
الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7
جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مناطق في محيط ميناء غزة وحي الرمال
10 شهداء فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال
المركزي لمتبقيات المبيدات وهيا ينظمان ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة
الصحة: التطعيمات الروتينية أنقذت أرواح أكثر من 154مليون شخص خلال 50 عاما
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط 17 طن دقيق خلال حملات مكبرة على المخابز والأسواق في 24 ساعة

مصطفى الرماح

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية التي تنوعت بين مخالفات داخل المخابز السياحية والمخابز البلدية المدعمة، حيث تم ضبط قرابة 17 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم المُستخدم في غير الغرض المخصص له.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار التمويني ومنع الاحتكار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار

المخابز السياحية المخابز البلدية المدعمة المخابز البلدية قطاع الأمن العام

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

إيران و إسرائيل

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

جيش الاحتلال

مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي

حملات تموينية

المنوفية: ضبط 34 طن زيت وأرز مجهول المصدر وتحرير 230 محضر تمويني

نقل المصابين للمستشفى

بسبب وجبة فاسدة.. إصابة 4 أشخاص بالتسمم في أبو قرقاص بالمنيا

أعمال تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية

محافظ أسيوط: استمرار حملات تطهير الترع والمصارف لضمان وصول المياه للمزارعين

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

