ضبط 17 طن دقيق خلال حملات مكبرة على المخابز والأسواق في 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية التي تنوعت بين مخالفات داخل المخابز السياحية والمخابز البلدية المدعمة، حيث تم ضبط قرابة 17 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم المُستخدم في غير الغرض المخصص له.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار التمويني ومنع الاحتكار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار