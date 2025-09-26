المرأة السيناوية تتصدر التنمية وتحافظ على التراث

قالت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة إن المرأة السيناوية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية.

وأشادت رئيسة القومي للمرأة، في تصريحات لها، بجهود المرأة السيناوية في الحفاظ على التراث من خلال صناعة المنتجات السيناوية، التى تحافظ على الهوية السيناوية وتعكس إبداعها وصمودها، وتساهم في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى حرص المجلس على تمكين نساء سيناء عبر برامج تدريبية تركز على تطوير المهارات الحرفية وتسويق المنتجات التراثية.

جاء ذلك خلال لقاء المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، في بسيدات وادي منحر الناقة، بحضور الدكتورة نها الحسيني مقررة فرع المجلس، والمهندسة جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس، والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية، وإيزيس محمود مسؤولة التنمية والتثقيف، ومها سالم مستشار المحافظة للإعلام والاتصال.